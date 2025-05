Egyre több a halálos áldozat Pakisztánban, érkeznek a nemzetközi reakciók a támadásra

Helyi idő szerint szerda hajnalban megtorló csapást mért India Kasmír pakisztáni ellenőrzés alatt álló területére, melyet az április terrorakcióval indokolt. Az indiai akcióban legalább heten meghaltak, de a külügyminiszter szerint már nyolc halálos áldozata van a támadásnak. Emiatt a pakisztáni kormány is válaszlépéseket fontolgat, viszont a világ vezetői önmérsékletre és de-eszkalációra szólítják fel a harcoló feleket.

Magyar idő szerint kedd késő este India katonai csapást mért pakisztáni terrorista bázisokra, melyeket állítása szerint azért hajtott végre, mert áprilisban Kasmír pakisztáni ellenőrzés alatt álló részén, Pahalgam település közelében 25 indiai és egy nepáli civilt gyilkoltak meg.

A pakisztáni hadsereg szóvivője közölte, hogy heten haltak meg az éjszakai támadásokban, köztük két gyermek. Több helyen csapódtak be rakéták Pakisztánban, melyek egy mecsetet is értek. A szóvivő szerint ez a nemzetközi jog durva megsértése. Emellett legalább öt indiai repülőgép és egy drón lelövéséről számolt be − írta a BBC.

A légicsapásokat követően Pakisztán lezárta légterét, valamint az indiai légi társaságok is leállították járataikat a szomszédos országba. A Reuters jelentése szerint három indiai civil is életét vesztette a pakisztáni csapatok katonai akciójában Kasmír Indiai által igazgatott részén.

Iszlámábádban és Pandzsáb tartományban a pakisztáni kormány bezárta az iskolákat, ugyanis felkészülnek az indiai csapásokat adott válaszlépésekre, melyekben igyekszik cáfolni, hogy a megtámadott területen terroristák kiképzőtáborai lennének.

Muhammad Ishaq Dar pakisztáni külügyminiszter szerdán közölte, hogy nyolc civil áldozat mellett 35 sebesült van, a legtöbben Ahmedpur városában. A pakisztáni válaszcsapásokra készülve több indiai államban biztonsági gyakorlatot tartanak a civilek számára.

Érkeznek a reakciók az indiai légicsapásra

Az indiai kormány nemzetbiztonsági tanácsadója telefonon tájékoztatta az amerikai külügyminisztert a pakisztáni területen és Kasmír Pakisztánhoz tartozó területén végrehajtott katonai akcióról – közölte kedden India Washingtonban működő nagykövetsége.

A külképviselet közleménye szerint Ajit Doval nemzetbiztonsági tanácsadó arról biztosította Marco Rubio külügyminisztert, hogy a légicsapás kizárólag ismert „terrorista” célpontok ellen irányult, és polgári, gazdasági és katonai létesítményeket nem célzott.

Donald Trump amerikai elnök kedden a Fehér Házban reményét fejezte ki, hogy az indiai-pakisztáni feszültségben gyorsan de-eszkaláció következik, a kialakult helyzetet pedig „szégyennek” nevezte.

Antonio Guterres ENSZ-főtitkár szóvivője „nagyon aggasztónak tartja az ellenőrzési vonalon és a nemzetközi határon átnyúló indiai katonai műveleteket”. Stéphane Dujarric hozzátette: „Maximális katonai visszafogottságra szólítja fel mindkét országot. A világ nem engedhet meg magának egy katonai konfrontációt India és Pakisztán között”.

A pakisztáni miniszterelnök, Shehbaz Sharif nyilatkozatában úgy fogalmazott: „Az áruló ellenség gyáva támadást indított öt pakisztáni helyszín ellen. Ez a szörnyű agresszió nem marad büntetlenül. Pakisztán fenntartja magának az abszolút jogot, hogy határozottan válaszoljon erre az indiai támadásra − a határozott válaszlépés már folyamatban van. Az egész nemzet egységesen áll fegyveres erői mögött, morálunk és elszántságunk továbbra is töretlen. Gondolataink és imáink Pakisztán bátor tisztjeivel és katonáival vannak. Pakisztán népe és erői teljes mértékben felkészültek arra, hogy erőnkkel és elszántságunkkal szembenézzünk és legyőzzünk bármilyen fenyegetést. Az ellenségnek soha nem fogjuk hagyni, hogy elérje rosszindulatú céljait.”

India külügyminisztere. S. Jaishankar az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a világnak „zéró toleranciát kell tanúsítania a terrorizmussal szemben”. Egy képet is mellékelt az általa Sindoor hadműveletnek nevezett katonai akcióról.

A kínai külügyminisztérium felszólította Indiát és Pakisztánt, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, és helyezzék előtérbe a békét és a stabilitást.

„Kína sajnálatosnak tartja India szerda hajnali katonai műveletét. Aggódunk a kialakult helyzet miatt” - áll a minisztérium közleményében. „India és Pakisztán egymás szomszédjai, és mindig is azok lesznek. Mindketten Kína szomszédai is, Kína ellenzi a terrorizmus minden formáját”.

„Arra kérjük mindkét felet, hogy a béke és a stabilitás nagyobb érdekében cselekedjenek, maradjanak nyugodtak, tanúsítsanak önmérsékletet, és tartózkodjanak az olyan cselekedetektől, amelyek tovább bonyolíthatják a helyzetet”.”

(Borítókép: Biztonsági erők járőröznek az utcán a dél-kasmíri Pampore Wuyan területének közelében 2025. május 7-én. Fotó: Faisal Khan / Anadolu / Getty Images)