Joe Biden: Egyszerűen bolond, aki azt hiszi, hogy Putyin leáll, ha területeket engednek át neki

Joe Biden volt amerikai elnök a BBC-nek nyilatkozott Donald Trump elnökségének első száz napjáról, az orosz−ukrán háború lezárásáról, de elmondta véleményét az Egyesült Államok aktuális külpolitikájáról is, melyben elítélte a Panama-csatorna, Grönland és Kanada megszerzését.

Joe Biden korábbi amerikai elnök először nyilatkozott Fehér Házból való távozása óta, melyben többek között arról beszélt, hogy a Trump-kormányzat modern kori megbékélésre törekszik azáltal, hogy nyomást gyakorol Ukrajnára, adjon át területeket Oroszországnak − írta a BBC.

Hétfőn Delaware-ben tartott beszédet, ahol elmondta, Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy véli, hogy Ukrajna Oroszország része, és „bárki, aki azt hiszi, hogy leáll”, ha egy békemegállapodás részeként bizonyos területeket engednek át, „egyszerűen bolond”. Emellett Joe Biden aggódik amiatt, hogy Donald Trump elnöksége alatt megromlanak az amerikai−európai kapcsolatok, ami szerinte „megváltoztatná a világ modern kori történelmét”.

A volt amerikai elnököt a BBC-nek adott interjúban az Egyesült Államok Ukrajnával kapcsolatos tevékenységéről, valamint az elnökválasztásból való kiszállásáról kérdezték. Elmondta véleményét arról is, hogy szerinte hogyan bánik Donald Trump Amerika szövetségeseivel. Ebben elítélte a jelenlegi elnök közlését a Panama-csatornáról, Grönlandról és Kanadáról.

Joe Biden szerint megadott mindent elnöksége alatt Ukrajnának függetlensége biztosításához, és készen állt arra, hogy agresszívebben is válaszoljon. A béketárgyalásokról azt mondta, hogy modern kori megbékélés jöhet, amennyiben érvényesül a Trump-adminisztráció terve, mely szerint mindkét fél lemondana a jelenleg birtokában lévő területek egy részéről.

Donald Trump korábban elmondta, hogy a Krím félsziget orosz kézen maradhat, és számonkérte Volodimir Zelenszkijt, hogy akadályozza a békemegállapodást megkötését, ha ragaszkodik a területhez. J. D. Vance csatlakozott ehhez a megjegyzéshez, de Vitalij Klicsko kijevi polgármester is azt mondta, hogy Ukrajnának területeket kell átadnia.

Egyszerűen nem értem, hogyan gondolhatják az emberek, hogy ha megengedjük egy diktátornak, hogy úgy döntsön, hogy jelentős területeket vesz el, amelyek nem az övéi, akkor ez kielégíti őt. Nem igazán értem

− mondta Joe Biden Vlagyimir Putyinról. Emellett aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy „Európa el fogja veszíteni a bizalmat Amerika bizonyossága és Amerika vezetése iránt”. Hozzátette, hogy attól tart, hogy a NATO Oroszországgal határos tagállamai is az orosz elnökkel való megegyezést hangsúlyoznák. Donald Trump többször is bírálta az európai országokat, amiért nem költenek eleget saját védelmükre, és túlságosan az amerikai támogatásra támaszkodnak.

A volt amerikai elnök Donald Trump első száz napjáról is nyilatkozott, ahol inkább saját eredményeit méltatta, és igyekezett éles kontrasztot vonni a hivatalból való távozása és a mostani helyzet között.

„A gazdaságunk növekedett. Olyan irányba haladtunk, hogy a tőzsde jócskán felfelé tartott. Olyan helyzetben voltunk, amikor pozitív módon növeltük befolyásunkat a világban, és növeltük a kereskedelmi mérlegünket” − mondta az Egyesült Államok helyzetéről. Hozzátette, hogy szerinte a történelem megítéli Donald Trump tevékenységét, de „nem látok semmi olyat, ami diadalmas lett volna.”

