Kelemen Hunor: Ha Simion győz, a „Securitate tartalékosai” ragadják magukhoz a hatalmat

A politikus számára „rosszulesett”, hogy a magyar párt által is támogatott Crin Antonescu harmadik helyre szorult. Ugyanakkor hangsúlyozta: a második helyen végzett – és így a második fordulóba bejutott – Nicusor Dan a külhoni szavazatoknak köszönhetően szerepelt jobban, az országon belül Antonescu volt erősebb.

Leszögezte: a három kormányzó pártnak „a tavalyi tapasztalatok után” nem volt más lehetősége, mint hogy közös jelöltet állítanak. Szerinte Antonescu volt az, akit mindhárom politikai erő el tudott fogadni.

Hozzátette: az első fordulós eredmény után előállt helyzet „nagyon bonyolult”, mert „a pártok már nem uralják a szavazótáborokat”. Kelemen Hunor úgy látja, a romániai pártok nem tudják követni a rendkívül gyorsan változó közhangulatot, így nehéz kiszámítani, hogy a második fordulóban a követőik végül hova állnak.

Ugyanakkor aláhúzta: az RMDSZ szavazói jobban hallgattak pártjukra, mint a másik két koalíciós partner, a szociáldemokraták vagy a nemzeti liberálisok hívei.

A magyar párt által vezetett három megyében (Kovászna, Hargita, Maros) Antonescu végzett az első helyen, és másik két megyét (Bihar, Szatmár) is elsősorban a magyar voksok segítségével nyert meg – mutatott rá.

„Hogyha a másik két kormányzó párt hozta volna a tavaly őrájuk leadott szavazatoknak 55 százalékát – nem többet! – akkor minden további nélkül Antonescu a második fordulóban lett volna” – szögezte le Kelemen Hunor. A politikus szerint ennek a kudarcnak a következménye volt, hogy a koalíció felbomlott és a kormány lemondott.

A pártelnök az első helyen forduló George Simion és a második helyet megszerző Nicusor Dan sikerét elsősorban annak tulajdonítja, hogy sikeresen építették fel saját „rendszerellenes arculatukat”.

Emlékeztetett: Simion 2019-ben az Úz-völgyi temető meggyalázásával „robbant be a köztudatba”, pártja, az AUR pedig az évtizedek óta jelen levő szélsőséges, magyarellenes irányzatból nőtt ki, amely szerint a magyarok „túl sok jogot kaptak” Romániában. Az AUR képviselői számos olyan javaslatot nyújtottak be a bukaresti parlamentben, amelyekkel szűkítenék a magyar közösség mozgásterét, követelték többek közt a tisztán magyar iskolák felszámolását is. „Gyakorlatilag a Ceausescu idejében fölépített nacionalista történetszemléletet viszi tovább” – fogalmazott a politikus. Úgy véli, Simionon keresztül a Securitate megmaradt hálózata, „tartalékosai” akarják megragadni a hatalmat.

Nicusor Dant „egy Erdélyben felnőtt, Erdélyben szocializálódott, az erdélyi valóságot valamelyest ismerő matematikusként” jellemezte. Elmondta: a második helyen végzett jelölt és a mögötte az USR az RMDSZ-től „nagyon balra van”, ám soha semmilyen, a magyarokkal szemben ellenséges megnyilvánulása nem volt. Leszögezte: nem kérdés, hogy ha közte és Simeon között kell választani, akkor az előbbire biztatják a magyarokat.

Felhívta a figyelmet: a román államfőnek megvan „az alkotmányos és informális hatalma” is ahhoz, hogy előbb-utóbb számára kedvező parlamenti többséget is kialakíthasson. Kelemen Hunor szerint ha Simion győz, az AUR-t kéri fel kormányalakításra. A pártnak nincs többsége a törvényhozásban, ám kiprovokálhatnak egy előrehozott választást, vagy akár a szociáldemokraták is összeállhatnak velük, ha leváltják jelenlegi vezetésüket.

Nicusor Dan győzelme esetén nagykoalíciót próbálna létrehozni a jelenlegi kormánypártok és az USR részvételével – véli Kelemen Hunor. A politikus azt sem zárja ki, hogy a koalíció pártjai még az elnökválasztás második fordulója előtt ismét összeállnak, és kormányt alakítanak, ezzel „kész tény elé állítva” az új államfőt.

