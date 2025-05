Szexuális visszaélések áldozatai tüntettek a konklávé napján

Civil szervezetek tüntettek a római Szent Péter téren a konklávé kezdete előtt, hogy az egyházon belüli szexuális visszaélésekre hívják fel a figyelmet – számolt be a hvg.hu.

A Bishop Accountability nevű amerikai szervezet tagjai a bíborosokat ábrázoló táblákkal jelentek meg, különösen Pietro Parolin és Luis Antonio Tagle bíborosok szerepét kritizálva, akik szerintük nem foglalkoztak megfelelően a visszaélésekkel, vagy esetleg eltussolták azokat.

A tüntetés után a Survivors Network of those Abused by Priests (SNAP) sajtótájékoztatót tartott, ahol élesen bírálták a katolikus egyház vezetőit, köztük Ferenc pápát is, amiért nem léptek fel határozottan a zaklatási ügyek ellen. Sebastian Cuattromo, a Conclave Watch alapítója, aki maga is szexuális zaklatás áldozata volt gyermekkorában, úgy véli, a pápa nem mutatott elég empátiát a zaklatáson keresztülment gyermekek iránt.

A szervezet Erdő Péter bíborost is kritizálta Pető Attila esetével kapcsolatban, akit elmondásuk szerint 13 éves korától molesztált egy kispap, de panaszaira nem kapott megfelelő válaszokat az egyházi vezetőktől. Később a magyar bíboros a médiában azt állította, minden tőle telhetőt megtett az ügyben, amit az áldozatok képviselői vitatnak.

A civilek két fő követelést fogalmaztak meg: zéró toleranciát szeretnének a szexuális zaklatással szemben, valamint azt, hogy fosszák meg bíborosi tisztségüktől azokat, akik részt vettek ilyen ügyek eltussolásában.

A civilek azt ígérik, az új pápának levelet küldenek majd, amelyben arra kérik, foglalkozzon érdemben a bántalmazottak ügyével.

