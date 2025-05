Egy szupertitkos orosz művelet: hat pokoli nap egy gázvezetékben

„A világon egyedülálló”, „hősi” és „példa nélküli” − így jellemezte az orosz sajtó az elmúlt hetekben az úgy nevezett „Vezeték műveletet”. A március elején végrehajtott orosz akció története azóta egyre mélyebben ereszt gyökeret, és bevonul az orosz legendáriumok sorába. De vajon az elérhető adatok alapján ki mond igazat, és ki túloz? Vajon a „Vezeték műveletnek” elnevezett akció brilliánsan kivitelezett terv volt, vagy emberéletek teljesen értelmetlen elpocsékolása?

Megismételni a siker receptjét

A történet háttere 2024 augusztusához vezet vissza: akkor az oroszországi Kurszki régióba váratlanul betört ukrán katonai csapatok meglepték Moszkvát. Néhány hét után az ukrán erők előrenyomulását sikerült megállítani, de az orosz vezetők ígéretei ellenére a területet sem szeptember, sem október végéig nem sikerült felszabadítani. Oroszország 2024. őszén még 12-15 ezer észak-koreai katonát is behívott segítségül, hogy ne kelljen jelentős erőket elvonnia Kelet-Ukrajnából, de ez sem segített.

Fél évvel az ukrán betörést követően az orosz katonai vezetésnek már egyre kínosabbá vált a kurszki ukrán jelenlét.

2025 elején az orosz erők egy kockázatos akció kidolgozásába kezdtek: az ukrán kontroll alatt lévő Szudzsa város közelében áthaladó Urengoj–Pomari–Ungvár gázvezetéket tervezték felhasználni ahhoz, hogy az ukrán erők hátába kerüljenek. A vezetékben utoljára 2025. január 1-én szállítottak gázt.

Az ötletet az Avdiivkáért vívott harcok ihlették: a Donyeck közelében található ukrán várost az orosz erők több év után 2024 elején foglalták el. A siker egyik kulcsa az volt, hogy 150 orosz katona egy használaton kívüli, 1,3 méter átmérőjű üzemicsatorna-vezetékben 2 kilométert haladt a föld alatt. Az elárasztott és befagyott vezetékben munkagépek segítségével törték szét a jeget, miközben a folyamatosan dolgozó orosz tüzérség leplezni tudta a csőben végzett munka zaját. Az oroszok végül január 15-én az ukrán erők hátába kerültek, amivel minimum felgyorsították Avdiivka ukrán elvesztését.

Hat nap egy gázzal töltött csőbe zárva

Ami egyszer már bevált, meg lehet ismételni – gondolhatták az orosz vezetésben. Csakhogy Avdiivkával szemben a kurszki műveletnél a cső átmérőjén kívül gyakorlatilag minden más paraméter eltérő volt, beleértve a hosszát, a beküldött katonák számát, és azt, hogy ezúttal nem egy vízvezetékről volt szó, hanem gázvezetékről. Ez utóbbi, ugye, nem túl egészséges az emberi szervezet számára.

A műveletet 3 héten keresztül tervezték, de maguk a katonák csak négy órával előtte tudták meg, hogy hová küldik őket. A földgázt a vezetékből kiszívták, és oxigént pumpáltak bele (már amennyire meg lehetett ezt tenni egy ilyen hosszú vezeték esetében). A beküldött erőknek közel 14 kilométert kellett megtenniük az 1,42 méteres átmérőjű csőben, korlátozott oxigén- és vízkészletek mellett. A műveletben mintegy 800 katona vett részt, különböző egységekből – hivatalosan önkéntes jelleggel.

Az akció március első napjaiban indult el, annak ellenére, hogy addigra egyébként pont fordulat következett be a fronton: az orosz erőknek sikerült elvágni a Szudzsa város környékén állomásozó ukrán katonák egyetlen utánpótlási vonalát, akiknek nem maradt más, mint a lehető legkisebb veszteségekkel járó szervezett kivonulás. Ettől függetlenül a „Vezeték művelet” zöld utat kapott, a katonákat beküldték a csőbe.

Maga az út két napot vett igénybe, de a légzési nehézségek, a vezetékben maradt metán és egyéb problémák miatt csak a katonák egy része ért oda a kijelölt helyre, és további 4 napon keresztül a csőben kellett megvárniuk a társaikat, majd pedig a támadási parancsot.

Innentől kezdve a fejlemények értékelése eltérő képet mutat: a hivatalos orosz beszámolók szerint a végül március 8-án felszínre jutó orosz katonák meglepték az ukrán erőket, és visszavonulásra kényszerítették azokat. Az ukránok szerint március 8-ra napok óta kivonulásban voltak Szudzsából, és már az elején észlelték a csőből kimászó katonákat, akiknek nagy részét meg is semmisítették.





Nem biztos, hogy a többség túlélte

Mivel az ukrán és az orosz értékelések az akció sikerességét illetően eltértek, pontos, hiteles adatok pedig mindmáig nem közöltek a „Vezeték műveletről”, valójában eddig nem lehetett megítélni annak gyakorlati jelentőségét. Itt-ott időközben az orosz sajtónak nyilatkozó katonák elmondásaiból kiderült, hogy több kardinális probléma volt az eredeti tervvel. Például az orosz állami televíziócsatorna, a Pervij kanal riportjából kiderült, hogy amikor a katonák lyukat vágtak maguknak, hogy kijussanak a vezetékből, a csőben maradt gáz lángra lobbant, és a katonák halálához vezetett. Korábban a hivatalos szervek nem ismerték el, hogy bárki is életét vesztette volna a művelet kivételezése közben.

Az egyik résztvevő, egy volt Wagner-zsoldos egy másik interjúban így emlékezett vissza a művelet legnehezebb részére:

„Az első 72 óra volt a legnehezebb, rengeteg fájdalomcsillapítót ittunk. A tüdőm rettenetesen égett, és fájt a fejem. Aztán jött a láz és a könnyek… Hallucinálni kezdtünk…”

A múlt héten azonban valami váratlan dolog történt: interjút adott az akcióban részt vevő csecsen alakulat, az „Ahmat” különleges erőinek parancsnoka és az orosz fegyveres erők katonai és politikai főigazgatóságának helyettes vezetője, Apti Alaudinov.

– Bár néhány katona már visszatért a harcba, de a legtöbbjük még mindig kórházban van, mert a közvetlenül a csőben töltött idő nagyon nagy hatással volt a belső szerveikre – mondta a TASSZ-nak Alaudinov. Hozzátette, hogy a katonáknak nagymértékben károsodtak a légzőszervei és a tüdeje, de ő bízik benne, hogy fel fognak épülni.

A mítosz és a valóság

A gázvezetékben töltött 6 nap megfelelő vízellátás és oxigén nélkül, miközben a katonák napokon keresztül maradék metángázt szívtak a tüdejükbe, mély nyomott hagyhatott azokban, akik egyáltalán túlélték az akciót. Szinte felfoghatatlan, hogy a felsorolt problémák mellett a 800 katona egy szűk csőbe zárva például hogyan végezte el napokon keresztül az elemi szükségleteit.

El lehet képzelni azt a képet, ahogy 6 nap pokoli körülmények után levegőért kapkodva és hunyorogva kimászott a gázvezetékből a beküldött közel 800 katona maradéka.

Aligha beszélhetünk ütőképes erőkről, amelyek megfutamították volna az ellenfelet. Az is beszédes szám, hogy az akcióban részt vevő közel 800 katonából csak 112-t tüntettek ki a műveletet követő hetekben. A többségük a csőben maradt? Nem vettek részt a harcokban, „eltűntek”, vagy vajon mi az oka?

Bár ezek alapján a művelet katonai értéke nem volt túl magas, az orosz információs hadviselés mégis szinte azonnal felhasználta az akciót egy katonai hősi eposz megteremtéséhez. A kezdeti nyers beszámolók újabb és újabb elemekkel bővültek: időközben például az is „kiderült”, hogy a csőben parancsra várakozó, levegő-, étel- és vízhiánnyal küzdő katonák még az orosz nőket is felköszöntötték március 8-án a nőnap alkalmából. Jekatyerinburgban az egyik templom udvarán a gázvezeték egy részletének másolatát állították ki, majd áprilisban hasonlóan tettek Kurszkban is. Az egyik orosz énekes, Vika Ciganova pedig Vezeték címmel egy dalt is írt a műveletről.

Vika Ciganova márciusban megjelent dalának címe – „Truba” (Vezeték) – egy orosz szó. A vezeték azt jelenti, hogy vezeték – énekli Ciganova a refrénben, miközben orosz katonák képei, robbanások, fegyverek és orosz történelmi fejedelmek keverednek a videóban.

