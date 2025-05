Donald Trump hamarosan bejelentheti egy újabb földrajzi hely átnevezését

A Mexikói-öböl Amerikai-öbölre való átnevezése után Donald Trump hamarosan egy másik vízterületnek is új nevet adhat, amit azonban (egyelőre) csak az Egyesült Államokban használhatnának. Az amerikai elnök a Közel-Keletre utazik, ahol több országban is egyeztetéseket folytat majd, és ezen út alkalmával teheti meg a bejelentését washingtoni források szerint.

Donald Trump a közelgő szaúd-arábiai látogatása során bejelentheti, hogy az Egyesült Államok ezentúl „Arab-öbölként” vagy „Arábiai-öbölként” hivatkozik a hagyományosan „Perzsa-öbölnek” nevezett vízterületre – közölte az AP hírügynökség két, névtelenséget kérő tisztviselőre hivatkozva. Az értesülést sem a Fehér Ház, sem a Nemzetbiztonsági Tanács nem erősítette meg.

Az arab országok támogatják a névváltoztatást, míg Irán – amely történelmileg a Perzsa Birodalom központja volt – hevesen ellenzi azt. Az öböl elnevezése érzékeny, nemzeti identitáshoz kötődő kérdés Iránban. Korábban már volt hasonló vita, és az iráni külügyminiszter most is elítélte az elnevezés megváltoztatását, mondván, hogy az ellenséges szándékot tükröz Iránnal szemben.

Irán 2012-ben még a Google-t is perrel fenyegette, amiért a térképein nem tüntették fel az öböl nevét. Donald Trump már az első elnöki ciklusában is Arab-öbölnek nevezte a víztömeget, Hasszan Rohani, Irán akkori elnöke azt tanácsolta neki, hogy „tanuljon földrajzot”. Bár Trump hivatalosan megváltoztathatja az amerikai kormány szóhasználatát, a nemzetközi közösség és szervezetek, mint a Nemzetközi Hidrográfiai Szervezet, továbbra is a történelmi „Perzsa-öböl” elnevezést használják majd.

Trump közel-keleti útjának célja, hogy szorosabb gazdasági és politikai kapcsolatokat építsen az Öböl-menti országokkal, különösen az Iránnal kapcsolatos térségi ügyek kezelésében. Az amerikai elnök Szaúd-Arábia mellett Katar fővárosát, Dohát és az Egyesült Arab Emírségek fővárosát, Abu-Dzabit is felkeresi, amelyek szintén ezen a vízterületen fekszenek.