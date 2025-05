„Fantasztikus, történelmi nap” – Donald Trump milliárdos üzletet kötött

Donald Trump amerikai elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök jelentős kereskedelmi megállapodást jelentettek be az Ovális Irodában. A "történelminek" nevezett egyezmény 27,5 százalékról 10 százalékra csökkenti a brit autók vámját, megszünteti az acél és alumínium vámokat, valamint új piacot nyit az amerikai mezőgazdasági exportnak, beleértve a marhahúst és etanolt. Az 5 milliárd dolláros lehetőségeket teremtő megállapodás egyszerűsíti a vámeljárást is, amelyet Trump „áttörésnek” nevezett Washington „egyik legfontosabb szövetségesével”.

Donald Trump amerikai elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök jelentős kereskedelmi megállapodást jelentett be az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón. Az amerikai elnök a megállapodást „áttörésnek” nevezte az Egyesült Államok „egyik legfontosabb szövetségesével”. Trump hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia közötti kereskedelmi egyezmény megerősíti a „kölcsönösséget és méltányosságot”, amelyet nélkülözhetetlennek tart a nemzetközi kereskedelemben.

A megállapodás több milliárd dollár értékű amerikai exportot foglal magában, beleértve az amerikai marhahúst, etanolt és egyéb mezőgazdasági termékeket.

„A britek gyorsított eljárásban fogják kezelni az amerikai árukat a vámeljáráskor, így exporttermékeink nagyon gyors jóváhagyási folyamaton mennek keresztül, és nem lesz bürokrácia” – jelentette ki Trump. Az amerikai elnök továbbá közölte, hogy a megállapodás végső részleteit a következő hetekben dolgozzák ki, de hozzátette, hogy a tényleges megállapodás „végleges”.

Trump azt is bejelentette, hogy amerikai vegyipari termékeket és gépeket is beépítettek a megállapodásba. Továbbá kiemelte, hogy az egyezmény az Egyesült Királyságot az Egyesült Államokkal gazdasági biztonsági összhangba hozza, amit „nagy gazdasági biztonsági védőhálónak” nevezett. Trump hangsúlyozta, hogy az acél jelentős tényező ebben a megállapodásban, amely mindkét országot erősebbé teszi.

Trump elmondta, hogy ez a megállapodás évek óta készülőben volt, és gratulált Starmernek, hogy ő lett az a miniszterelnök, aki végül megvalósította azt.

Sajtótájékoztató közben posztolt

Miközben a sajtótájékoztató zajlott az Ovális Irodában, Trump (pontosabban a kommunikációs csapata) a Truth Social platformon is közzétett egy bejegyzést.

Ez egy hihetetlen nap Amerikának, mivel megvalósítjuk az első Tisztességes, Nyitott és Kölcsönös Kereskedelmi Megállapodásunkat. Olyasmi ez, amivel korábbi elnökeink soha nem törődtek

– írta Trump a Truth Socialon. Elmondta, hogy a megállapodás exportlehetőségeket kínál „a mi Nagyszerű Marhatenyésztőinknek, Gazdálkodóinknak és Termelőinknek”. „Ez a Megállapodás mutatja, hogy ha tisztelik Amerikát, és komoly javaslatokat tesznek az asztalra, Amerika nyitott az üzletre. Sok további is jön még – figyeljetek” – tette hozzá.

Fantasztikus, történelmi nap

Ezt követően bemutatta Keir Starmer brit miniszterelnököt, aki telefonon kapcsolódott be az Ovális Irodából tartott eseménybe. Starmer első megjegyzéseiben „fantasztikus, történelmi napnak” nevezte a mait. A brit miniszterelnök szerint ez „igazi tisztelgés a szoros együttműködésünk története előtt”. Starmer egyetértett Trumppal, kijelentve: „ezzel az elnökkel és ezzel a miniszterelnökkel sikerült elérnünk azt, amit sokan próbáltak elérni sok éven keresztül”.

Starmer elmondta, hogy a megállapodás fellendíti a kereskedelmet mindkét országban, és munkahelyeket teremt az Atlanti-óceán mindkét oldalán.

A brit miniszterelnök megemlítette, hogy a mai nap a második világháború európai befejezésének évfordulója, és hangsúlyozta, hogy a megállapodás időzítése „nem is lehetne megfelelőbb”.

Azon a napon az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok a legközelebbi szövetségesekként álltak egymás mellett

– mondta. Starmer megemlítette, hogy körülbelül ebben az időpontban jelentette be Winston Churchill akkori brit miniszterelnök az európai győzelmet. A brit kormányfő beszélt azokról az iparágakról is, amelyeket ez a megállapodás érint, beleértve az acélipart és az autógyártókat.

„Végeredményben a gazdasági biztonság nemzeti biztonság kérdése” – jelentette ki Starmer. Azt is elmondta, hogy milyen közel áll egymáshoz a két ország, és most a kereskedelmet is hozzáadják azoknak a területeknek a listájához, amelyeken az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság szoros kapcsolatot ápol.

A telefonbeszélgetés végén Trump megköszönte Starmernek a részvételt, és jelezte, hogy talán hamarosan személyesen is találkoznak.

Még több részletet árult el London

A brit kormány további részleteket közölt a megállapodásról:

Az amerikai vámokat a brit autóipari termékekre azonnal „lecsökkentik 27,5 százalékról”, az acél és alumínium vámokat pedig nullára.

Az autóexport vámja 27,5 százalékról 10 százalékra csökken – ez 100 000 brit autóra vonatkozik, ami csaknem annyi, amennyit az Egyesült Királyság tavaly exportált.

„Mindkét nemzet számára előnyös módon új kölcsönös piaci hozzáférésben állapodtunk meg a marhahúsra vonatkozóan – a brit gazdák 13 ezer tonnára vonatkozó vámmentes kvótát kaptak”.

Százezer autó

A következő felszólaló Howard Lutnick, az Egyesült Államok kereskedelmi minisztere volt, aki azzal kezdte beszédét, hogy hangsúlyozta, milyen „hatalmas” a brit piac. Elmondta, hogy a megállapodás új piaci hozzáférést nyitott meg, beleértve az etanolt, a marhahúst és „gyakorlatilag minden terméket” az amerikai gazdálkodóktól.

Ez 5 milliárd dollárnyi lehetőséget jelent az amerikai exportőröknek, és még mindig van egy 10 százalékos vámunk, amely 6 milliárd dollárnyi bevételt fog termelni az Egyesült Államoknak

– mondta Lutnick, aki az autóimportról is beszélt. Elmondta, hogy megállapodás született arról, hogy az Egyesült Királyság 100 ezer autót küldhet az Egyesült Államokba az eredeti 10 százalékos alapvám mellett.

A Rolls Royce motorok és repülőgép-alkatrészek vámmentesen exportálhatók az Egyesült Királyságból az Egyesült Államokba – tette hozzá.

Jobb együtt, mint külön-külön

Trump ezután körülnézett, mérlegelve, kit kérhetne fel a következő felszólalónak. Balra fordult és megragadta Peter Mandelson, az Egyesült Királyság washingtoni nagykövetének kezét. Mandelson, aki a helyet foglaló elnök mögött állt, rámosolygott az elnökre, miközben kezet fogtak. A nagykövet elmondta, hogy ha a nemzetközi kereskedelmet olyan módon egyensúlyozzák újra, amely mindannyiunk érdekeit szolgálja, „akkor jobb ezt együtt tennünk, mint külön-külön”.

Méltatta Trumpot, amiért betartotta, amit ígért, felidézve, hogy az elnök az utolsó találkozójukon azt mondta Starmernek, hogy jó kereskedelmi megállapodást fog kötni az Egyesült Királysággal, és ők lesznek az elsők. „Ön teljesítette ezt” – mondta, megköszönve Trumpnak.

Beszéde végén Mandelson a jövőbe tekintett, és azt mondta, hogy „még több mindent tehetünk” a két nemzet együttműködése terén. Szerinte a kereskedelmi megállapodás „ugródeszka” az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti értékes technológiai partnerségek létrehozásához.

Hozzátette, hogy a megállapodás segít „a tudomány és a technológia kiaknázásában annak érdekében, hogy jövőbeli iparágakat és jövőbeli munkahelyeket teremtsünk” közös vállalkozásként.

A kereskedelmi megállapodás jelentős lépés a két ország gazdasági kapcsolatainak erősítésében, különösen az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követően.

Egy nagyon nagy üzlet

Miért éppen Nagy-Britannia? – hangzott az első újságírói kérdés, melyre válaszolva Trump elmondta: „Hatalmas piacot nyit meg számunkra”.

Ez már most is egy nagyon nagy üzlet, de azt hiszem, csak a saját lendületéből is növekedni fog.

– fogalmazott.

Trump elmondta, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter a hétvégén Svájcba utazik, hogy Kínával tárgyaljon. Az amerikai elnök kijelentette, hogy nagyon közel áll további kereskedelmi megállapodásokhoz más országokkal, és azt állította, hogy Kína is meg akar állapodni.