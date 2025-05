Erre Vlagyimir Putyin sem számított, nem várt helyről jön a legnagyobb veszély

Csütörtök reggel életbe lépett az Oroszország által meghirdetett háromnapos tűzszünet. Az ukrán légierő arról számolt be, hogy a tűzszünet kezdete után orosz repülőgépek kétszer is irányított bombákat vetettek be az észak-ukrajnai Szumi térségére. Károkról azonban nem érkezett jelentés – írja a Reuters.

A náci Németország második világháborús legyőzésének 80. évfordulójára hirdetett tűzszünet, moszkvai idő szerint éjfélkor (magyar idő szerint szerda este 23.00-kor) lépett életbe.

Az évfordulós események részeként Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában fogadja Hszi Csin-ping kínai elnököt és más vezetőket, és május 9-én katonai parádét tartanak a moszkvai Vörös téren.

Ukrajna nem kötelezte el magát a tűzszünet betartására és azt Putyin cselének nevezte, amellyel azt a látszatot akarja kelteni, hogy véget akar vetni a háborúnak. A héten pedig többször is dróntámadást indított Moszkva ellen, amelyek miatt az orosz főváros repülőtereit le kellett zárni, és repülőgépeket kellett földre kényszeríteni.

Elcsendesedett Kijev

Hajnali 3.45-kor (magyar idő szerint 2.45) a főváros, Kijev csendes volt, ellentétben a 24 órával korábbi helyzettel, amikor a város az orosz légitámadások robbanásaitól és az ukrán légvédelem lövéseitől visszhangzott.

Nem volt azonnal világos, hogy szünetelnek-e a harcok a frontvonalakon az orosz és az ukrán erők között. A portál egyik szemtanúja a kelet-ukrajnai front közelében azt mondta csütörtökön kora reggel, hogy nem hallott harci tevékenységre utaló hangokat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán azt mondta, hogy országa kitart az Oroszországgal folytatott háborúban tett 30 napos tűzszünetre vonatkozó ajánlata mellett.

Zelenszkij úgy tűnt, hogy elismerte a számos dróntámadást is, amelyek a második világháborús megemlékezések közeledtével orosz helyszíneket, köztük Moszkva városát vették célba.

Szergej Szobjanijn moszkvai polgármester a Telegram üzenetküldő alkalmazáson öt órán át tartó bejegyzéssorozatban közölte, hogy 14, a főváros felé tartó drónt sikerült visszaverni vagy megsemmisíteni, még a Kreml által támogatott háromnapos tűzszünet életbe lépése előtt történt.

Az Egyesült Államok márciusban javasolta a 30 napos tűzszünetet, és Ukrajna beleegyezett. Oroszország azt mondta, hogy egy ilyen intézkedést csak azután lehet bevezetni, hogy a betartatására és betartására szolgáló mechanizmusokat létrehozták.

Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő meglepődését fejezte ki Keith Kellogg amerikai megbízott azon megjegyzései miatt, hogy Putyin esetleg akadályozza az átfogó tűzszünet megvalósítását.

„A tűzszünet egyetlen akadálya Kijev, amely megszegi a megállapodásokat, és nem hajlandó komolyan tárgyalni a hosszú távú tűzszünet feltételeiről” – mondta Zaharova.