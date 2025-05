A pápa először a Sírószobába vonul, majd így telnek első pillanatai

Felszállt a fehér füst, ám a java csak ezután kezdődik. Most beszámolunk arról, mi mindenen kell átesnie az újdonsült pápának.

A Sixtus-kápolna tetején álló, ideiglenesen meghosszabbított kéményéből dőlő fehér füst 1914 óta jelzi, hogy megvan az új pápa, 2005-től pedig már megszólalnak a Szent Péter-bazilika harangjai is – ahogy az most is történt.

Új időszámítás kezdődik a Vatikánban és a kereszténység legnagyobb felekezetében, az 1,3 milliárd hívőt magában foglaló, kétezer éves Római Katolikus Egyházban.

Ez történik a konklávé után

Miután a bíborosok megválasztották az új pápát, a legidősebb a többiek nevében megkérdezi a megválasztott jelöltet, elfogadja-e a rangot. Nem jegyeztek fel olyan esetet, hogy valaki visszautasította volna a pápai címet,

olyat viszont igen, hogy a konklávén előre jelezte valaki, ha elegendő szavazatot kap is, nem kíván pápa lenni.

A mindössze 33 napos pápaságot megélt I. János Pál utódját kereső konklávén, 1978 októberében az esélyes Giovanni Colombo bíboros kijelentette, hogy nem fogja elfogadni a pápaságot. Talán pont emiatt lehetett egyházvezető a lengyel Karol Wojtyla bíboros, aki II. János Pál néven minden idők egyik legtovább, 27 évig regnáló és legnépszerűbb pápája lett, és akit 2005-ös halála után szentté avattak. Ő volt amúgy 455 év után az első nem olasz származású, Ferenc pápa pedig az első dél-amerikai egyházfő.

Irány a Sírószoba

Ha a megválasztott bíboros elfogadja a felkérést, azonnal hivatalba lép. Első útja pedig a Könnyek termébe, másik nevén a Sírószobába (Stanza del pianto) vezet, egy kis helyiségbe a Sixtus-kápolna oltárának bal oldalán. A becenevet az új pápák által sokszor átélt erős érzelmek miatt kapta. Itt öltözik fel az újdonsült szentatya – egyedül.

Három méretből választhat magának ruhát, egy fehér reverendát, egy vörös mozzettát – ami egy rövid, könyökhosszúságú, vállakat takaró köpeny –, és egy fehér miseruhát (rochet). Majd felvesz egy aranyzsinóros mellkeresztet, egy piros és arany hímzésű stólát, és a fehér pápai zucchettót, a kicsi, félgömb alakú, fejtetőhöz simuló sapkát, kicsi farkincával a tetején.

Ezeket a ruhákat 1798 óta hagyományosan Gammarelliék, a hivatalos pápai szabók varrják. Hét egymásra halmozott fehér cipősdoboz – bennük a hivatalos vörös bőr lábbelikkel – is várja a pápát a Könnyek termében. Ez a szoba feltűnik a 2024-es, Konklávé című filmben is, amit a szakértők meglepően élethűnek és hitelesnek mondanak.

Ferenc pápa 2013-ban eltekintett a piros mozzettától, a rochet-től és az arany mellkereszttől, csak a fehér reverendát, illetve saját mellkeresztjét viselte, amikor megjelent az erkélyen. Nem hordta a stólát sem, csak az apostoli áldás kimondásakor öltötte magára, majd röviddel ezután levette.

A trón és a pápai név

Míg a pápa öltözködik, a Bíborosi Kollégium rangidős tagja kihirdeti az új pápát a Szent Péter-bazilika erkélyéről a híres mondatokkal:

„Annuntio vobis gaudium magnum; Habemus Papam!”, azaz: „Nagy örömhírt mondok nektek: van pápánk!”

Közvetlenül ezután a már átöltözött új pápa Urbi et orbi apostoli áldást ad ugyanerről az erkélyről a mindig százezres létszámban összesereglő híveknek.

Pápai nevet nem akkor és ott rögtönöznek az új egyházfők, minden bíboros választott már magának egyet valamelyik példaképe után. A pápai név szokása 533 óta létezik, amikor a megválasztott atya eredeti neve Mercurius, vagyis a 12 római főisten egyikéé volt, ezért a pogánynak tartott nevet II. Jánosra változtatta.

A pápák trónja a katolikus egyház főtemplomában, a Lateráni Szent János-bazilikában van, a Vatikánban. 122 méteres hosszával ez a világ egyik legnagyobb bazilikája. Persze méretében a Szent Péter-bazilika a legeslegnagyobb

Hogy véglegesen elfoglalhassa Szent Péter székét, a pápának még részt kell vennie ünnepélyes beiktatási szertartásán, hogy hivatalosan is birtokba vehesse a Lateráni Szent János-főbazilikát. A pápák és a pápai trón (Cathedra Romana) székhelye ugyanis nem a Szent Péter-bazilikában, hanem Róma legrégebbi katedrálisában, Róma mindenkori püspökének nagytemplomában van.

Róma négy pápai bazilikája közt – beleértve a világ legnagyobb templomát, a 60 ezer fő befogadására képes Szent Péter-bazilikát is –

a Lateráni székesegyház a legmagasabb rangú, „Minden templom anyja és feje”, az ökumenikus, a teljes lakott világ anyaszentegyháza cím birtokosa.

Úgy is mondhatjuk, a kereszténységet államvallássá tevő Nagy Konstantin római császár (a korai pápáknak adományozott) épületéből kialakított és sokszor bővített bazilika a katolikus egyház valódi főtemploma.

Pár nap múlva lesz csak a gyűrű ura

Ferenc pápát megválasztása után hat nappal, 2013. március 19-én iktatták be ünnepélyes szentmise keretében hivatalába, 150-200 ezres tömeg előtt, a Szent Péter téren, azon a helyen, ahol a katolikus hagyomány szerint az első római püspök és pápa, Péter apostol vértanúhalál halt Nero császár cirkuszában.

Ferenc pápa az ünnepi mise előtt meglátogatta Szent Péter sírját a Szent Péter-bazilikában. Ott az egyház diakónusai a pápaság két jelképét vették magukhoz: a halászgyűrűt és a főpásztori jelképet, a stólaszerű palliumot, majd a téren átadták az új szentatyának.

A domborműves aranygyűrű Szent Péter apostolt ábrázolja eredeti foglalkozását űzve, halászként. Körülötte a pápa neve olvasható.

Minden pápa halála után halászgyűrűjét ezüst vésővel és ezüst kalapáccsal összetörik, úgy, ahogy az a Konklávé című film elején is látható.

Igaz, ott nem bíborosi plénum előtt, hanem zárt ajtók mögött hajtották végre a rituálét. Az új gyűrű már a konklávén is jelen van, azon a név helyét azonban kihagyják. Eredetileg praktikus funkciója is volt, pecsételésre, levelek hitelesítésére használták, de hogy ne tudjanak visszaélni vele, a pápák halálakor mindig megsemmisítik.

Nem kérnek már koronát

Egészen a közelmúltig meg is koronázták a pápákat a három aranypánttal díszített, csúcsos süveggel, a hatalmat szimbolizáló tiarával. A legutóbbi négy pápa – I. János Pál pápa, II. János Pál pápa (mindkettő 1978-ban), XVI. Benedek pápa (2005) és Ferenc pápa (2013) – már nem kért koronát beiktatásakor.

Az 1960-as évek (a II. Vatikáni Zsinat) óta a pápák igyekeztek megszabadulni attól, hogy a középkori múlt zárványaként feudális intézményrendszerként tekintsenek rájuk. Ferenc pápa gesztusaival, szimbolikus öltözékével és cselekedeteivel különösen sokat tett a terhes örökség lebontásáért.

(Borítókép: A konklávé első napja a vatikáni Sixtus-kápolnában 2013. március 12-én. Fotó: MAURIX/Gamma-Rapho / Getty Images)