Egyre élesebb a helyzet, Pakisztán szerint India halálos dróntámadást indított

A pakisztáni légvédelem 12 indiai drónt semmisített meg Pakisztán felett – jelentette be csütörtökön az ország hadseregének szóvivője, hozzátéve, hogy egy civil halálos áldozatról és több sebesült katonáról is tudni. Ahmed Sarif elmondta, hogy a drónok egy részét az Indiával határos Pandzsáb tartomány székhelyénél, Lahornál, illetve a dél-pakisztáni Karacsi fölött semmisítették meg – közölte az MTI.

A szóvivő elmondta, hogy az egyik drón egy Lahor melletti katonai célpontot támadott, megsebesítve négy katonát. Egy másik, a dél-pakisztáni Szind tartomány fölött megsemmisített drón lehulló roncsai megöltek egy civilt a térségben.

India drágán megfizet ezért a nyílt agresszióért

– hangoztatta Ahmed Sarif, a pakisztáni hadsereg szóvivője.

A pakisztáni Geo televíziós csatorna mindeközben több robbanásról is beszámolt Lahor térségéből. Mohammed Rizván, a lahori rendőrség egyik munkatársa azt mondta, a drónt a városhoz közeli, katonai létesítményeknek is helyet adó Walton repülőtér mellett semmisítették meg, alig 25 kilométerre a pakisztáni–indiai határtól. A tartományban lévő Csakval körzetből arról számoltak be, hogy egy drón zuhant egy mezőgazdasági területre, a légi jármű eredetét a bejelentés szerint vizsgálják.

Exclusive footage of an Indian Kamikaze drone striking a target in Lahore pic.twitter.com/1J7eGu0qAt — Spitting Facts (@SoldierSaffron7) May 8, 2025

Evakuálás Indiában

A hírt Újdelhi egyelőre nem kommentálta, az indiai külügyminisztérium ugyanakkor azt közölte, hogy már 13 civil halálos áldozata és 59 sebesültje van a két országot a kasmíri térségben elválasztó demarkációs vonal mentén a határőrök között kirobbant összecsapásnak, amely során a pakisztáni fél indiai területeket vont ágyútűz alá. Az áldozatok zömét Púncs határtelepülésről jelentették.

Az indiai hatóságok mindeközben több ezer, a határ menti térség indiai részén élő ember kitelepítését rendelték el a környékbeli településekről, helyi hivatalos források pedig hozzátették, hogy sokan önként hagyták el otthonaikat.

A pakisztáni légügyi hatóságok csütörtök délutánig felfüggesztették a légi forgalmat Lahorban, valamint a dél-pakisztáni Karacsiban, illetve az ország északkeleti részében található Szialkottban is.

Többen meghaltak Pakisztánban

Szerdán India több pakisztáni célpont ellen intézett támadást. Az újdelhi védelmi minisztérium közleménye szerint a csapások pakisztáni székhelyű terroristacsoportok infrastruktúráját célozták, hozzátéve, hogy India „jelentős önmérsékletet tanúsított”.

A műveleteknek iszlámábádi közlések szerint több mint 20 halálos áldozatuk volt.

Míg Sehbaz Sarif pakisztáni kormányfő megtorlást hangoztatott, az indiai támadást háborús bűncselekménynek nevezve, az ország védelmi minisztere, Hvadzsa Ászif a The New York Times című amerikai lapnak adott szerdai interjújában leszögezte: Iszlámábád kész a feszültség enyhítésére.