Ahogy azt az Indexen olvashatták: az Ágoston-rendi szerzetesből lett bíboros teológiai és jogi végzettséggel rendelkezik, pályafutása alatt szoros kapcsolatot alakított ki Latin-Amerikával. Ez utóbbi különösen fontos szempont, ha felidézzük: a jezsuita rendből érkező argentin Ferenc pápa volt az első, aki az amerikai kontinensről és a déli féltekéről származik, valamint ő az első, aki Európán kívül született vagy nevelkedett a 8. századi III. Gergely pápa, a szíriai származású egyházfő óta.

Bár Robert Francis Prevost, az Illinois állambeli Chicagóban született (így ő az első egyesült államokbeli és észak-amerikai egyházfő), miután csatlakozott az amerikai Ágoston-rendhez, latin-amerikai országokban tett szolgálatot, Peruban állampolgárságot is kapott. Nem véletlenül…



Prevost 1985-ben csatlakozott a perui Ágoston-rendi misszióhoz, 1985 és 1986 között a Chulucanas Területi Prelatúra kancellárjaként szolgált. 1988-ban visszatért Peruba, és a következő tíz évet a trujillói Ágoston-rendi szeminárium élén töltötte. Emellett kánonjogot tanított az egyházmegyei szemináriumban, és a tanulmányok prefektusaként is szolgált. Prevost a regionális egyházi bíróság bírájaként és a trujillói tanácsadók kollégiumának tagjaként is szolgált. Ezenkívül egy, a város szélén működő gyülekezetet is vezetett.



Később visszatért az Egyesült Államokba, míg 2014. november 3-án Ferenc pápa kinevezte őt a Chiclayoi Egyházmegye apostoli adminisztrátorává és Sufar címzetes püspökévé. Püspökké 2014. december 12-én szentelték a chiclayoi Szent Mária-székesegyházban. 2015. szeptember 26-án Chiclayo püspöke lett.

Ferenc pápa bíborosa

Amikor Szent Péter utóda, XIV. Leó pápa kilépett a Szent Péter-bazilika homlokzatának középső erkélyére, az egybegyűlt sok ezer hívő elé, hogy első ízben mondjon beszédet és adjon Urbi et orbi áldást, nem udvariasságból utalt azonnal elődjére, Ferenc pápára.

Béke mindnyájatokkal! Kedves Testvéreim, ez a feltámadt Krisztus első köszöntése, a Jó Pásztoré, aki életét adta Isten nyájáért. Én is szeretném, hogy ez a békeköszöntés belépjen szíveinkbe, eljusson családjainkhoz, minden emberhez, bárhol is vannak, minden néphez, az egész földre. Béke veletek! Ez a feltámadt Krisztus békéje, egy fegyvertelen béke, egy lefegyverző béke, alázatos és tartós, Istentől jön, aki mindannyiunkat szeret, feltétel nélkül. Még a fülünkbe cseng Ferenc pápa gyenge és mégis mindig bátor hangja, aki megáldotta Rómát. A pápa, aki megáldotta Rómát, megáldotta az egész világot is húsvét napjának délelőttjén. Engedjétek meg nekem, hogy folytassam ezt az áldást! Isten szeret minket, Isten szeret mindannyiótokat, a rossz nem győzedelmeskedik. Mindannyian Isten kezében vagyunk

− hangzott el XIV. Leó pápától.



Elődje, Ferenc pápa összesen tíz konzisztóriumon nevezett ki bíborosokat, utoljára 2024. december 7-én. A Ferenc pápa által kinevezett bíborosok között 76 országból 163 bíboros található, akik közül 25 még soha nem képviseltette magát a Bíborosi Kollégiumban. Kinevezései között szerepel az első skandináv bíboros a reformáció óta, az első goai bíboros azóta, hogy 1533-ban püspöki széket alapítottak ott, az első latin-amerikai őslakosok közül származó bíboros, az indiai dalit közösségből származó első bíboros, valamint az első aktív vallási gyülekezet vezetője.





Vagyis Ferenc pápa 11 éves pontifikátusa alatt gyökeresen átalakította a bíborosi kollégium összetételét – a jelenlegi választó bíborosok 83 százalékát ő nevezte ki. Ezek a kinevezések tükrözik Ferenc prioritásait: a globális délt (Afrika, Ázsia, Latin-Amerika) erősebben képviseli, és olyan főpásztorokat emelt bíborosi rangra, akik osztoznak az ő reformszemléletében.



S hogy miért fontos ez?

Ferenc pápa kinevezési gyakorlatával jelentősen megváltoztatta a Bíborosi Kollégium tagságának súlypontját, Azt Európából elmozdította,

így az utódját megválasztó konklávé volt az első, ahol nem az európaiak alkották a pápaválasztók többségét, mindössze a választók 40 százalékát tették ki.



A korábban európai és észak-amerikai dominanciájú bíborosi testület ma már sokkal jobban tükrözi a világegyház valóságát, ahol a katolikusok többsége a déli féltekén él. Azon a déli féltekén, ahol a chicagói Prevost is szolgált.



Amikor 2023. január 30-án Ferenc pápa Prevostot a Püspöki Dikasztérium prefektusává nevezte ki, Chiclayo nyugalmazott érseke-püspöke címmel, majd a Püspöki Dikasztérium prefektusává nevezte ki, tudatosan léptette egyre feljebb az amerikai–perui egyházi vezetőt. Ez utóbbi tisztség amúgy kulcsfontosságú pozíció a Római Kúrián belül. A hivatal feladata a püspöki székre jelöltek értékelése és ajánlása világszerte. Ez a szerep növelte Prevost láthatóságát és befolyását a katolikus egyházon belül, potenciálisan emelve ismertségét egy jövőbeli pápai konklávé előtt. 2025. február 6-án Ferenc pápa Prevostot bíboros-püspökké léptette elő, és a Róma tartományban található Albano külvárosi egyházmegyéhez nevezte ki, ezzel végleg megnyitva az utat Prevost pápasága előtt.

Na de miért Leó?

Az, hogy Róma 267. püspöke a XIV. Leó nevet választotta, szintén beszédes abból a szempontból, hogy az új pápa milyen úton szeretné vezetni az egyházat.



Robert Francis Prevost egy szorgos reformpápáról, az első modern egyházfőről választotta nevét. XIII. Leó írta a legtöbb, összesen 85 enciklikát a pápák között – a katolikus élet minden aspektusában véleményt alkotott. Erkölcsi tanításában a keresztény embereknek mutatott utat a politikától kezdve a munkáig. Olyan nevekkel illették, mint a „munkások pápája” vagy „szociális pápa”; de társadalmi kérdésekben a konzervativizmust és a szocializmust egyaránt kritizálta. Arra törekedett, hogy korának liberalizmusát összeegyeztesse a hagyományos római katolikus tanítással. Ő tekinthető az első modern pápának.





XIII. Leót a Magyar Kurír 2023. július 20-i megemlékezésében „az új dolgok” pápájának nevezte. Szent Péter 256. utódja, XIII. Leó nevét elsősorban a Rerum novarum kezdetű szociális enciklika (1891) miatt szokták emlegetni, ugyanakkor teológiai műveltsége, egyházpolitikája, előremutató intézkedései miatt is a nagy egyházfők közé sorolhatjuk őt. A cikk idézi Tóth Tamás egyháztörténészt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárát, aki szerint XIII. Leónak „egy egyre inkább szekularizálódó, a keresztény értékekkel szakítani akaró világban kellett az egyház értékeit és jogait védelmeznie. Az ő idejére esik a német Kulturkampf éppúgy, mint a francia, nyíltan egyházellenes törvényalkotás időszaka. Enciklikáiban a híveket a hit szerinti életre buzdította. Nemcsak elítélte kora tévedéseit, hanem szembenézett a fölmerült problémákkal, és válaszolni is próbált azokra. Védelmébe vette az államok önállóságát és méltóságát, függetlenül az államformától; védte a népek jogait, és hangsúlyozta, hogy a katolikus tanítás nincs ellentmondásban egy mértéktartó demokráciával.

A Rerum novarum (Az új dolgok) kezdetű enciklikája szociális területen és a munka témakörében korszakalkotó útmutatás volt. A pápa nem fejti ki benne részletesen a társadalomelméletet, sok kérdést nyitva hagy, viszont néhány fontos esetben egyértelmű iránymutatást nyújt. A körlevélben újskolasztikus érvelési stílust használ; „a dolgok immár adott, megváltoztathatatlan rendjéből” kiindulva kívánja megítélni „az új dolgokat”. A bevezetés az aktuális szociális kérdés lényegét tisztázza, ami a kizsákmányolás megszüntetése és a munkásság jogainak biztosítása. Ezután az első részben a magántulajdon jogosságát megvédve elutasítja a szocializmus javaslatát, amely szerint „az államnak köztulajdonba kellene vennie és a közjó szolgálatába kellene állítania a magánvagyont”. Klasszikus-természetjogi gondolatmenettel a magánvagyont az emberi lét természetében alapozza meg, és itt hangsúlyozza a család önállóságát az állammal szemben. „A család” – írja – „vagyis a házközösség, amely, bármilyen kicsi is, mégis valódi közösség, korábbi minden polgári társadalomnál, amelynek tehát szükségképpen vannak bizonyos, az államtól teljesen független jogai és kötelezettségei.” Elveti az osztályharcot is, és az osztályok kiengesztelődésére szólít fel. A körlevél szerint az egyház feladata elsősorban a világnézeti-erkölcsi és vallásos érzület megerősítése és terjesztése, amely egy olyan társadalmi légkör létrejöttét segíti elő, ahol a tőke és a munka harmóniában áll egymással. Ezt úgy éri el, hogy az igazságosságot és szeretetet hirdető tanításával fogékonnyá teszi az embereket a társadalmi problémák iránt.



XIII. Leó szerint csak a kereszténység erkölcsi felfogásával áthatott légkörben engesztelődhet ki szegény és gazdag, mert így „testvéri szeretet fogja összekapcsolni őket”. Ezenkívül az egyház azon kötelességének is eleget tesz, amellyel „a szegények jólétéről olyan intézmények felállítása és támogatása révén is gondoskodik, amelyeket alkalmasnak ítél sorsuk enyhítésére.



XIII. Leo kormányzási programját Inscrutabili Dei consilio kezdetű enciklikájában, illetve új államtitkárához intézett leiratában fejtette ki. Eszerint

az egyházat és a kultúrát összhangba kell hozni, a modern világot újból kereszténnyé, a keresztény életet pedig korszerűvé kell formálni.

Tehát az egyháznak ki kell lépnie az elzárkózottságból a világba, a társadalmi életben tevékenyen részt kell vállalnia, az emberek és a kor égető problémáira megoldást kell találnia, így segítve elő, hogy a kultúra valódi alapjai, az erkölcs és az igazságosság elvei érvényesüljenek

A Magyar Kurír idézett száma megjegyzi azt is, hogy XIII. Leó felkarolta a biblikus tudományokat, megreformálta a bencés és ferences közösségeket, valamint titkos levéltárat és egy modern csillagvizsgálót is létrehozott a Vatikánban. 1896-ban XIII. Leó volt az, aki engedélyezte a Magyarok Nagyasszonya ünnepet.



Hogy XIV. Leó jó pápája lesz-e a magyar katolikusoknak, még nem tudni. De ha mindenben azt az utat követi, mint elődje, akkor reménykedhetnek a hívek, hiszen Ferenc pápa kétszer járt Magyarországon, először 2021 szeptemberében a Hősök terén celebrálta a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjét. Az egyházfő 2023 áprilisában pedig hivatalos apostoli látogatást tett Budapesten. Ez utóbbi alkalommal egyik beszédében azt mondta: „a béke soha nem a stratégiai érdekek követéséből fog fakadni, hanem olyan politikából, amely képes az egészet, mindenki érdekeit szem előtt tartani. Odafigyelve az emberekre, a szegényekre és a jövőre. Nem csupán a jelen hatalmára.”



(Borítókép: XIV. Leó néven Robert Francis Prevost az új pápa. Fotó: Christopher Furlong / Getty Images)