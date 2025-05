Új fenyegetés: két ország, egy szikra, és minden lángba borulhat

Miközben a globális hatással bíró orosz–ukrán háború továbbra is egy megoldatlan konfliktus, a világ figyelme egy újabb, háborúval fenyegető válságra irányul: India és Pakisztán viszonya ismét puskaporos hordóvá vált. Kedden megírtuk: India rakétatámadásokat indított a Pakisztán által ellenőrzött Kasmír stratégiai pontjai ellen, különösen Muzaffarabad térségében.

A támadás válasz volt az április 22-én elkövetett merényletre, amely során militánsok nem muszlim turistákra támadtak Pahalgam közelében, az indiai fennhatóság alatt álló Dzsammu és Kasmír államban. A merényletben 26 civil vesztette életét.

„A merényletet követően India keményebb hangnemet ütött meg: fokozta katonai jelenlétét, és azonnal napirendre vette a militáns kiképzőtáborok elleni célzott csapások lehetőségét” – mutatott rá Klemensits Péter, az Eurázsia Központ tudományos főmunkatársa.

Ezzel kapcsolatban kifejtette: az eszkaláció komoly aggodalmat váltott ki Pakisztánban, amely India lépéseit saját szuverenitása elleni fenyegetésként értelmezte.

A hadgyakorlatok mellett az indiai kormány több szankciós intézkedést is bejelentett: felfüggesztette az Indus-vízügyi szerződést, valamint elrendelte a pakisztáni állampolgárok kiutasítását. Válaszul Pakisztán a Simla-megállapodás felfüggesztéséről döntött – ezt az egyezményt 1972-ben kötötték, és ez hozta létre a Kasmírt elválasztó ellenőrzési vonalat.

A kutató kiemelte: az indiai rakéta- és légicsapások katonai személyzet és civilek halálát, valamint jelentős infrastrukturális károkat okoztak. Pakisztáni források szerint az indiai támadások – amelyek hat különböző célpontot értek az ország területén, valamint tüzérségi összecsapásokat váltottak ki a kontrollvonal mentén – 37 civil életét követelték, 57-en pedig megsebesültek.

A konfliktus során két indiai harci repülőgép is lezuhant, vélhetően ellenséges tűz vagy műszaki hiba következtében. Legalább egy indiai pilóta életét vesztette, többen hadifogságba estek. A tüzérségi tűzben további 15 civil halt meg. A katonai infrastruktúrában és felszerelésben keletkezett károk nagysága – a kutató szerint – jól mutatja, milyen komoly terhelés alatt áll India védelmi rendszere.

A katonai akció India szerint válasz volt a fokozódó militáns tevékenységre, ami a Kasmír feletti, régóta húzódó területi vitát tükrözi. Pakisztán gyorsan reagált: elítélte India agresszív, a nemzetközi jogot sértő lépéseit, katonai ellencsapásokat jelentett be, és fokozta a határ menti csapatok készültségét. Mindkét ország mozgósította erőit, és tüzérségi összecsapásokra is sor került

– magyarázta Klemensits Péter.

Csütörtökön egy tucat indiai drónt semmisített meg a pakisztáni légvédelem az ország légterében.

Az Eurázsia Központ tudományos főmunkatársa a konfliktussal összefüggésben elmondta: az India által megtorolt terrorcselekményeket a Kasmíri Ellenállási Front követte el, ami 2019-ben alakult és a pakisztáni székhelyű Lashkar-e-Taiba (LeT) szélsőséges szervezet egyik szakadár csoportjának tekinthető.

Klemensits Péter szerint az indiai válaszcsapások közvetlen következménye lehet a feszültség további fokozódása a két atomfegyverrel rendelkező ország között, ami újabb konfliktusokat és pakisztáni megtorló lépéseket idézhet elő.

A kutató hozzátette: a jelenlegi helyzet könnyen destabilizálhatja a térséget, ami végső soron a globális hatalmak közvetítőszerepének szükségességét is felvetheti.

Emellett humanitárius aggályok is megjelenhetnek, hiszen a konfliktus eszkalálódása civil áldozatokhoz és menekülthullámhoz vezethet, amely a szomszédos országokat is érintené. Belpolitikai következményként érdemes kiemelni, hogy mindkét országban felerősödhetnek a nacionalista érzelmek, ami tovább nehezítheti a diplomáciai kapcsolatokat és negatívan hathat a kereskedelemre, illetve a regionális együttműködésre is