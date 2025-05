Tüntetést tartottak Robert Fico szlovák kormányfő ellen Pozsonyban, május 8-án, csütörtökön. A demonstrációt a legnagyobb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia (PS) szervezte, de a Szabadság és Szolidaritás (SaS), a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) és a Demokraták is csatlakoztak hozzá. A megmozduláson 8500-9000 ember vehetett részt, akik többször azt skandálták, „elég volt Ficóból” és „szégyen” – adta hírül az Új Szó szlovákiai magyar hírportál.

Elsőként a PS elnökségi tagja és korábbi külügyminiszter, Ivan Korcok állt színpadra. A politikus hallgatóságának elmondta, úgy látja, ma Szlovákiát hasonló veszély fenyegeti mint a második világháború elején, mikor a rossz oldalra álltak. „Világosan kimondjuk: Szlovákiát nem hagyjuk ellopni. Szlovákia Európa része, nem lesz orosz gyarmat” – szögezte le.

Viliam Karas, a KDH elnöke azt hangoztatta, hogy minden politikai hatalom a polgároktól ered, és megköszönte, hogy a kormányfőn és társain kívül másnak nem jutott eszébe a Győzelem Napján Moszkvába utazni. Hozzátette, hogy egy szomszédos ország megtámadása egyben Szlovákia szuverenitásának is a megtámadása. A politikus azt is aláhúzta, hogy Szlovákia nem állhat az agresszor mellé, és alkotmányuk az élet tiszteletére és a nemzetközi jogra épül.

Ennél is keményebb hangot ütött meg Jaroslav Nad, a Demokraták elnöke, aki Ficót egy „oroszbarát nyomorultnak” titulálta, és elmondta, szerinte azért utazott Moszkvába, hogy „csókot nyomjon egy tömeggyilkos gyűrűjére”.

A SaS egyik képviselője, Andrej Hlina beszédében azt mondta, „új pápánk már van, már csak egy új miniszterelnök kellene”.

Legyőztük a fasiszta csizmát. Legyőztük a kommunista csizmát is. Most egy primitív szandál tapos ránk – de ezt a csatát is meg kell nyernünk