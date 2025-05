Most bárki megvásárolhatja a házat, ahol XIV. Leó pápa a gyermekkorát töltötte

Egy amerikai ingatlanfejlesztő még nem tudhatta, hogy élete egyik legnagyobb üzletét kötötte meg, amikor 2024-ben megvásárolt egy házat az amerikai Illinois államban található Dolton településén. Az ingatlan ugyanis korábban Robert Francis Prevost – csütörtök óta már XIV. Leó pápa – szüleié volt. A ház minden bizonnyal igen keresett lesz. Cikkünk írásának kezdetekor az ingatlan ára még 199 ezer dollár volt, megjelenésének időpontjában azonban már 246 ezer dollár volt feltüntetve.

Maga az épület az East 141st Place 212. szám alatt található Doltonban, Chicago déli városhatárától nem messze. A 115 négyzetméteres téglaház 1949-ben épült, tipikus darabja a környéknek, ahol a század közepén egymás után épültek a családi házak. A nagyvárosi családok számára vonzó volt a hely a közelben található vasútvonalak miatt, amelyeken könnyen elérhető volt Chicago.

Az ingatlant áruló oldalon fellelhető leírás szerint a kétszintes házban 3 hálószoba és 2 fürdőszoba található, többek között egy jakuzzis fürdőkáddal. A házban megtalálható egy „bájos galérialépcső”, ami a privát szférát nyújtó emeletre vezet. Az ingatlanban van még egy mosókonyha is, valamint tartozik hozzá egy kis kert. A jelenlegi tulajdonos gránit- és metrócsempékkel látta el a konyhát, valamint új padlóburkolatot is kapott a modernizált helyiség. A közösségi oldalakon is terjednek már a fotók egy piros ajtós házról, ahol a pápa lakott, de az ingatlanoldalon látható képekből kiderül, hogy minden nyílászáró ki lett cserélve, ahogyan a bejárati lépcső is fel lett újítva.

Az Il Messaggero olasz lapnak sikerült megszólaltatnia az ingatlanfelújításokkal foglalkozó tulajdonost, aki azt állította, hogy fogalma sem volt róla a konklávé végéig, hogy kinek a családjáé volt a ház. „Az eladó ilyenkor vagy leveszi a hirdetést, vagy megemeli az árat” – nyilatkozta a lap szerint nevetve Steve Budzik.

A Redfin oldalon található grafikon alapján Budzik 66 ezer dollárért vásárolta meg a házat, ahol XIV. Leó pápa felnőtt, 145 ezer dolláros becsült érték mellett. Decemberben még 147 ezer dollárért lehetett volna megvásárolni, februárban már kevéssel 200 ezer dollár fölé kúszott az ár, míg a konklávé kezdetéig 199 ezer dollárért kínálták megvételre. Ez az ár cikkünk megjelenésének pillanatában 247 957 dollár, de korántsem biztos, hogy nem emelkedik tovább. Saját elmondása szerint eddig két ajánlatot kapott a tulajdonos, de a közeljövőben minden bizonnyal gyakrabban csörren majd meg a telefonja az ingatlan miatt.