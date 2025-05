A csütörtökön megválasztott XIV. Leó pápa pénteken délelőtt a bíborosokkal közös szentmisével kezdi meg hivatalosan szolgálatát. A szentszéki szóvivő bejelentése szerint sűrű napok várnak az első amerikai egyházfőre, aki névválasztásával is jelezte, hogy a társadalmi igazságosság és a béke képviselője kíván lenni.

Matteo Bruni szentszéki szóvivő csütörtök este tájékoztatta az újságírókat az új pápa következő napokra tervezett programjáról. A 69 éves amerikai Robert Francis Prevost, aki XIV. Leó néven foglalta el Szent Péter székét, azonnal munkához lát, és a következő napokban több fontos eseményen is részt vesz.

A Vatican News információi szerint az új egyházfő programja szoros lesz a következő napokban.

Pénteken délelőtt 11 órakor XIV. Leó pápa szentmisét mutat be a Sixtus-kápolnában a bíborosokkal, amelyet élőben közvetítenek a vatikáni média csatornáin. Ez lesz az első alkalom, hogy az új pápa főcelebránsként vezeti a liturgiát megválasztása után.

Vasárnap délben az új pápa elmondja a Regina Coeli Mária-imát a hívekkel a Szent Péter-bazilika központi loggiájáról. Ilyenkor hagyományosan nagy tömeg gyűlik össze a Szent Péter téren, hogy megláthassák az új egyházfőt és hallhassák első vasárnapi gondolatait. Ez lesz az első hivatalos nyilvános megjelenése a hívek szélesebb tömegei előtt a hagyományos vasárnapi imádság alkalmával.

A hétfői nap is jelentős eseményt tartogat: május 12-én délelőtt 10 órakor a vatikáni VI. Pál-teremben találkozik a média képviselőivel, akik az elmúlt hetek eseményeit tudósították. A sajtóval való találkozás lehetőséget ad arra, hogy az új pápa részletesebben megossza gondolatait és válaszoljon a világ kérdéseire. Hagyományosan ezek az alkalmak jelentik az új pápa részletesebb bemutatkozását a nyilvánosság előtt.

A szentszéki szóvivő hangsúlyozta, hogy a programok élő közvetítése biztosítja, hogy a világon minél szélesebb körben követhessék az új egyházfő első hivatalos megnyilvánulásait, ami különösen fontos az egyház globális közössége számára.

A fehér füsttől az első áldásig – A történelmi pillanatok krónikája

Csütörtök este a fehér füst megjelenése után nem sokkal Jean-Louis Tauran bíboros bejelentette a világnak, hogy „van pápánk”. A chicagói születésű Robert Francis Prevost, az első észak-amerikai egyházfő XIV. Leó néven foglalta el a pápai széket, és fehér reverendában, fehér pápai sapkában lépett ki a Szent Péter-bazilika erkélyére.

Első beszédében azonnal a béke üzenetét helyezte előtérbe, ami a jelenlegi feszült világhelyzetben különös jelentőséggel bír. A feltámadt Krisztus békeköszöntésére utalva egy fegyvertelen és lefegyverző békéről beszélt, amely alázatos, tartós és Istentől származik. Ez a békeközpontú üzenet erőteljes jelzés volt a világ felé, hogy az új pápa pontifikátusának egyik központi témája a béketeremtés lesz.

Beszédében meleg szavakkal emlékezett meg elődjéről is, felidézve Ferenc pápa húsvéti áldását, és jelezte, hogy folytatni kívánja elődje megkezdett munkáját. Az új pápa első szavai így egyszerre jelentették a folytonosságot és az új kezdetet az egyház életében.

A névválasztás üzenete

Matteo Bruni szentszéki szóvivő a sajtótájékoztatón külön kitért az új pápa névválasztásának jelentőségére. A XIV. Leó név egyértelmű utalás XIII. Leó pápára és az általa kiadott Rerum novarum kezdetű enciklikára, amely a modern katolikus társadalmi tanítás alapköve. Ez a névválasztás nem véletlen, hanem tudatos jelzés arról, hogy az új pápa különös figyelmet kíván fordítani a társadalmi kérdésekre, a munkások helyzetére és jogaira – még a mesterséges intelligencia korában is.

A XIII. Leó által 1891-ben kiadott enciklika a munkások jogaiért és a társadalmi igazságosságért emelt szót egy olyan korban, amikor az ipari forradalom alapvetően alakította át a társadalmat. Mai párhuzamként a technológiai forradalom, különösen a mesterséges intelligencia elterjedése hasonlóan mélyreható változásokat hoz a munkavállalók életében és a társadalom működésében. Az új pápa névválasztása így programadó jellegű: a jelenlegi technológiai és társadalmi változások közepette is az emberi méltóság és a társadalmi igazságosság védelmét helyezi előtérbe.

Az első amerikai pápa tehát pénteken már hivatalosan is megkezdi pontifikátusát, amelynek irányát első szavai és szimbolikus döntései már most kijelölik. A béke és a társadalmi igazságosság előtérbe helyezése, valamint elődje munkájának folytatása azt mutatja, hogy XIV. Leó pápa pontifikátusa során az egyház továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a globális kihívások kezelésében, miközben hű marad alapvető küldetéséhez és értékeihez.