Már nyolc halálos áldozata van Michael Lynch luxusjachtjának

A tervezetthez képest jóval később, május elején kezdődött meg a 2024 augusztusában szerencsétlenül járt Bayesian luxusjacht kiemelése, mely halálos áldozatot is követelt, ugyanis a munkálatok közben rosszul lett egy holland búvár. A hajó áldozatai között szerepelt korábban Michael Lynch is, de a hatóságok emberölés vádjával nyomoznak, valamint titkos iratokat is találtak a fedélzeten egy széfben.