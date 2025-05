Újabb véres játékot játszik egymással Kína és az Egyesült Államok

Az India és Pakisztán közötti konfliktus egyben az Egyesült Államok és Kína közötti konfliktus is, amikor a fegyvereladásokról van szó. Az Indiának nyújtott, növekvő nyugati katonai támogatás és a Pakisztánnak nyújtott kínai támogatás a globális irányvonalak eltolódását jelzi – és a nemzetközi feszültségek újabb potenciális gyújtópontját.

Amikor India és Pakisztán között legutóbb 2019-ben katonai konfliktus zajlott, az amerikai tisztviselők mindkét nemzet nukleáris erejében elég tevékenységet észleltek ahhoz, hogy megfújják a riadókürtöt. Mike Pompeo külügyminisztert az éjszaka közepén ébresztették fel. Telefonon kellett „mindkét felet meggyőzni arról, hogy a másik nem készül nukleáris háborúra” – írta emlékiratában.

Ez az összecsapás a kezdeti csetepaté után gyorsan lehűlt. Most, hat évvel később azonban a két dél-ázsiai rivális ismét katonai konfliktusba keveredett, miután az indiai ellenőrzés alatt álló Kasmírban számos halálos áldozattal járó terrortámadás történt turisták ellen. És ezúttal a bizonytalanság új elemei is megjelentek, mivel a régió legfontosabb katonai szövetségei újrarajzolódtak.

A fegyverek áramlásának változó mintázatai jól szemléltetik az Ázsiának ebben a különösen ingatag sarkában kialakult új felállást, ahol három nukleáris hatalom – India, Pakisztán és Kína – nyugtalanító közelségben van egymáshoz – írta meg a The New York Times.

India, a hagyományosan el nem kötelezett ország több milliárd dollár értékben vásárolt felszereléseket az Egyesült Államoktól és más nyugati szállítóktól. Ezzel egyidejűleg a hindu állam erőteljesen csökkentette a volt hidegháborús szövetségesétől, Oroszországtól származó olcsó fegyverek vásárlását.

A nagyhatalmak fegyverszállítása a kulcs

Pakisztán, amelynek jelentősége az Egyesült Államok számára az afganisztáni háború befejezése óta csökkent, már nem vásárol olyan amerikai felszereléseket, amelyek beszerzésére az Egyesült Államok egykor ösztönözte. Pakisztán katonai beszerzéseinek túlnyomó többsége ehelyett Kínából származik.

Ezek a kapcsolatok bekapcsolták a nagyhatalmi politika rendszerébe Dél-Ázsia leghosszabb ideje tartó és legmegoldhatatlanabb konfliktusát.

Az Egyesült Államok Kínával szembeni partnerként segítette Indiát, míg Peking elmélyítette a Pakisztán támogatásába és pártfogásába való befektetését, ahogy India egyre közelebb került az Egyesült Államokhoz.

Ugyanakkor India és Kína kapcsolatai az elmúlt években megromlottak az egymással versengő területi igények miatt, és időnként összecsapások törtek ki a két hadsereg között is. A világ két legnagyobb hatalma, az Egyesült Államok és Kína közötti kapcsolatok pedig mélypontra kerültek, mivel Trump elnök kereskedelmi háborút indított Peking ellen.

Ez a gyúlékony helyzet mutatja, hogy a második világháború utáni globális rend széthullásával mennyire összetetté és kuszává váltak a hatalmi szövetségek. Az ingatagságot fokozza, hogy Dél-Ázsiában gyakoriak a katonai összecsapások, és mindkét fél fegyveres erői hajlamosak a hibákra, ami növeli annak kockázatát, hogy az eszkaláció kicsúszik az ellenőrzés alól.

Az Egyesült Államok jelenleg India biztonsági érdekei szempontjából központi szerepet játszik, míg Kína egyre inkább hasonló szerepet játszik Pakisztánban

– mondta Ashley Tellis, egy volt diplomata, aki a Carnegie Endowment for International Peace vezető munkatársa.

Mivel India katonai akciókat hajt végre Pakisztán ellen, az elmúlt években az Egyesült Államokat minden eddiginél erőteljesebben maga mellé állította.

Narendra Modi indiai miniszterelnökkel az április 22-i kasmíri terrortámadást követő első napokban mind Donald Trump amerikai elnök, mind J. D. Vance alelnök beszélt. A Trump-kormányzat tisztviselői által kiemelt erőteljes támogatást sok újdelhi tisztviselő úgy értelmezi, hogy zöld utat adtak Indiának a Pakisztán elleni megtorláshoz, még akkor is, ha az amerikai tisztviselők visszafogottságot sürgetnek.

Változó dinamika

A változó dinamikát jelzi, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök feltűnően hiányzott, amikor Modi a terrortámadást követő napokban több mint egy tucat világvezető hívását fogadta. Az orosz külügyminiszter egy héttel a támadás után beszélt indiai kollégájával, míg Modi és Putyin végül ezen a héten egyeztetett egymással – közölték tisztviselők.

Kína a maga részéről nyilvánosan támogatta Pakisztánt, és „megingathatatlan barátként és minden időben stratégiai együttműködő partnerként” jellemezte.

Ezek a tendenciák egyre inkább tükröződhetnek a katonai konfliktusokban.

Ha belegondolunk, hogyan nézhet ki egy jövőbeli konfliktus India és Pakisztán között, az egyre inkább úgy történne, hogy India amerikai és európai platformokkal, Pakisztán pedig kínai platformokkal harcolna

– mondta Lyndsey Ford, egy korábbi magas rangú amerikai védelmi tisztviselő, aki jelenleg az Observer Research Foundation America vezető munkatársa.

Miért olyan fontos Kasmír?

Az összecsapás csak a legutóbbi kiéleződése a Kasmírért, a két nemzet közé ékelődött, festői szépségű Himalája-völgyért folytatott, évtizedek óta tartó konfliktusnak. A kasmíriaknak ritkán volt beleszólásuk a saját sorsukba.

A Kasmírról szóló viták szinte azonnal India és Pakisztán megalakulása után kezdődtek.

1947-ben Nagy-Britannia két országra osztotta Indiát, egykori gyarmatát. Az egyik Pakisztán volt, muszlim többséggel. A másik, amely többnyire hindukból állt, megtartotta az India nevet. Kasmír sorsa azonban nem dőlt el.

India és Pakisztán is igényt tartott a területre. Katonai összecsapás következett. Kasmír hindu uralkodója, aki először nem volt hajlandó lemondani szuverenitásáról, beleegyezett, hogy a régió India része legyen, cserébe a biztonsági garanciáért, miután pakisztáni milíciák behatoltak területének egyes részeire – közölte összefoglalójában a The New York Times.

A két hatalom legutóbb 1999-ben vívott háborút a területért. Ezután Kasmír továbbra is a világ egyik leginkább militarizált övezete maradt. A területen szinte állandóan folyó zavargások miatt India és Pakisztán a következő években többször is a háború szélére sodródott.

A legutóbbi nagyobb fellángolás 2019-ben volt, amikor egy kasmíri robbantás legalább 40 indiai katonát ölt meg. Indiai harci gépek megtorlásul légicsapásokat hajtottak végre Pakisztánban, de a konfliktus deeszkalálódott, mielőtt totális háborúvá fajult volna.

Még abban az évben az indiai kormány megfosztotta Kasmírt részlegesen autonóm státuszától. A kormány keménykezű megközelítése világszerte megdöbbentette a megfigyelőket. Az eredmények azonban, ami Indiát illeti, igazolták az eszközöket. Úgy tűnt, hogy a béke új korszaka következik. A terrorcselekmények száma csökkent. A turizmus fellendült.

Mindez azonban csak illúzió volt.

(Borítókép: A Vishwa Hindu Parishad (VHP) és a Bajrang Dal aktivistái a terrorizmus képmását és a pakisztáni nemzeti zászlót égetik el a Pahalgam közelében, Indiában 2025. április 28-án. Fotó: Amit Dave / Reuters)