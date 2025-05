Május 18-án elnökválasztást tartanak Lengyelországban. Kevesebb mint két héttel a választások előtt az egyik legesélyesebb jelölt, az ellenzéki Karol Nawrocki belekeveredett egy furcsa ingatlanügybe. A magyar kormánnyal jó viszonyt ápoló Jog és Igazságosság (PiS) jelöltjének nem is jöhetett volna rosszabb pillanatban egy botrány, amely komoly sanszot teremthet riválisainak a hajrában.

Lengyel sajtóértesülések szerint Karol Nawrocki, a PiS elnökjelöltje – akit Donald Trump egy hete fogadott az Ovális Irodában – zavaros körülmények között juthatott hozzá egy önkormányzati lakáshoz. A politikus azt állította, eltartási szerződést kötött egy nyugdíjassal, és a gondozásért cserébe megkapta az idős férfi, Jerzy Zywicki önkormányzati lakásának tulajdonjogát.

Ez egyrészt ellentétben áll azzal, amit Nawrocki korábban állított, miszerint feleségével szerény körülmények között élnek, és csak egy ingatlan van a nevükön, másrészt most a politikust már azzal is vádolják, hogy valójában elhanyagolta Zywickit, majd kivásárolta alóla az önkormányzati lakását, amelynek az ügylet óta közel megnégyszereződött az értéke.

A jobboldali PiS visszautasította a vádakat, szerintük Donald Tusk miniszterelnök az állami titkosszolgálatot felhasználva akarja lejáratni a jelöltjüket.

A korábbi kormánypárttól ez az állásfoglalás azért érdekes, mert jelenleg is több PiS-es volt kormánytag ellen folyik eljárás azzal a gyanúval, hogy az állami titkosszolgálatot politikai ellenfelek megfigyelésére használták fel.

Összeszedetlenül reagált a PiS

Nawrocki egyébként saját magát manőverezte bele ebbe a kommunikációs csapdába, és ha ez nem lett volna elég, a kampánycsapata is rátett egy lapáttal, mert többször is ellentmondásba kerültek az elnökjelölt által elmondottakkal. A történet úgy kezdődött, hogy a kandidátusok legutóbbi tévévitáján megkérdezték a 42 éves politikustól, támogatja-e azt a kezdeményezést, hogy az egynél több ingatlant tulajdonló lengyeleknek különadót kelljen fizetniük. A kérdésre az válaszolta, hogy „nem, de mint minden átlagos lengyelnek, csak egy lakásunk van”.

A sajtónak több sem kellett, azonnal elkezdte ellenőrizni, hogy az állítása valós-e, és a jelölt tényleg nem lenne-e érintettje egy ilyen új adószabályozásnak. Az újságíróknak pedig egyből szemet szúrt, hogy Nawrockinak bizony van egy második lakása is, Gdansk tengerparti városában (és egy harmadik is, de ebben csak résztulajdonos). Miután az erről szóló anyagok napvilágot láttak, a PiS elnökjelöltje azt állította, hogy egy eltartási szerződésből szerezte, mert gondját viselte az idős szomszédjának.

Egy idős, beteg embert ápoltam, aki évek óta a szomszédom volt

– mondta Nawrocki, hozzátéve, hogy tavaly megszakadt közöttük a kapcsolat.

Egymásnak ellentmondó nyilatkozatok

Az Onet című újság azonban megtalálta a szóban forgó idős urat, aki egyébként még él, és – állítólag évek óta – egy állami szociális otthonban lakik. A lengyel lap beszélt Jerzy Zywicki mostani gondozóival, akik azt állították, hogy az elnökjelölt nem törődött a nyugdíjassal, csupán kiforgatta őt a lakásból.

A Jog és Igazságosság kommunikációja pedig innentől kezdve nem tudta megfelelően kezelni a jelöltjüket ért vádakat.

A PiS képviselője a szejmben, Przemysław Czarnek egy sajtótájékoztatón azt mondta, nincs jele annak, hogy az elnökjelölt eltartási szerződéssel jutott volna hozzá az ingatlanhoz, hanem szimplán csak megvásárolta azt Zywickitől. Ennek bizonyítására bemutatott egy közjegyzői okiratot. A dokumentum szerint az elnökjelölt 2012-ben vásárolta a lakást 120 ezer zlotyért – jelenlegi árfolyamon 11,38 millió forintért. A lakás egyébként egy önkormányzati ingatlan volt, amit a piaci árnál olcsóbban lehetett megvásárolni, azonban hogy ezt az önkormányzattól ki vásárolta meg, és milyen pénzből, az nem egyértelmű.

Azonban ez ellentétben áll azzal, amit Nawrocki szóvivője, Emilia Wierzbicki korábban az X közösségi oldalon közzétett – hívta fel erre a figyelmet a Politico. Az elnökjelölt kommunikációs vezetője azt írta: annak ellenére, hogy a nyugdíjas Nawrockinak ígérte a lakást, az elnökjelölt kifizette a ház árát, de nem került a nevére (mert az eltartási szerződés miatt amúgy is az övé lett volna). Valamint ő is hangsúlyozta a többi PiS-es politikus által is megfogalmazott véleményt, mely szerint a kormány és a titkosszolgálat robbantotta ki a botrányt.

Össztűz alatt tartják

Nem ez az első eset, hogy a sajtó kutakodott Nawrockival szemben. Legutóbb márciusban egy egészen bizarr eseményre derítettek fényt. A szakmája szerint egyébként történész Nawrocki 2018-ban egy tévéműsorban egy saját maga által írt, lengyel alvilágról szóló könyvet népszerűsített, és a saját kutatási munkáját dicsérte úgy, hogy valaki másnak adta ki magát. Emiatt múlt hónapban csak nevetség tárgya lett, azonban a gdanski lakás körül kialakult fiaskóval akár meg is ütheti a bokáját.

Nawrocki ugyanis kedden az állította egy interjúban, hogy a 120 ezer zlotys vételárat nem egy összegben adta oda a gondozottnak, hanem részletekben. Azonban a közjegyzői okiratban nem ilyen fizetési ütemezés szerepel, ami miatt a jelöltet azonnal elővették ismét, és ezúttal már azzal is gyanúsítják, hogy hazudhatott a közjegyzőnek, ez pedig bűncselekmény lehet. Ellenfelei azonnal kihasználták a botrányt meg persze az elnökjelölt kommunikációs baklövéseit. A Lewica (Baloldal) párt által indított Magdalena Biejat azt mondta, hogy az ügyészségnek meg kellene vizsgálnia a zavaros ingatlanügyet.

Jerzy urat becsapták, és az elkövetőnek szembe kell néznie a következményekkel. A politikusok feladata a lakáspiaci problémák kezelése, nem pedig a belőlük származó haszonszerzés

– nyilatkozta a Lewica által támogatott jelölt.

A korábbi kormánypárthoz hű az államfő

A tisztázatlan ingatlan kérdése csak egy újabb furcsa ügy a nacionalista párt elnökjelöltje körül, aki egyébként jelenleg 7 százalékpontos lemaradásban van a kormánypárti riválisával és Varsó polgármesterével, Rafal Trzaskowskival szemben, de továbbra is esélyes arra, hogy az államfői pozíciót megtartsa a 2023-ban leköszönt, Lengyelországot 8 éven keresztül irányító pártjának. Azonban az ilyen ügyek biztosan nem lendítenek esélyein a május 18-án, vasárnap esedékes választáson.

A jelenlegi felmérések alapján a kormány által támogatott polgármester, Rafal Trzaskowski és az eltartási szerződéses botrányba keveredett ellenzéki, Karol Nawrocki jut majd tovább a második fordulóba, ahol a lengyel elnökválasztásokon szokásos kiélezett küzdelemre lehet számítani.

A jelenlegi elnök egyébként Andrzej Duda, aki alkotmányban biztosított két mandátumát már kitöltötte. Dudát – Nawrockihoz hasonlóan – 2015-ben szintén a Jog és Igazságosság indította, azonban lengyel normák szerint az államfői tisztség átvétele után kilépett a pártból. Viszont amióta a PiS 2023-ban kikerült a kormányból, igyekszik akadályozni a törvényhozást, hogy így segítse vissza korábbi pártját a hatalomba.

A 2023 óta kormányzó Donald Tusk miniszterelnök demokratikus normákat helyreállító kezdeményezéseit jelentős mértékben akadályozza az elnök. Amennyiben az idei elnökválasztáson Tuskék jelöltje, Rafal Trzaskowski nyerne, akkor az egyik legfontosabb intézményes akadály is elgördülne a PiS-szel szembeni elszámoltatás és a demokratikus intézmények helyreállítása elől – legalábbis ezt gondolják kormányoldalon.

Mi történik Lengyelországban?

Egyébként Lengyelországban a 2023-as parlamenti választások óta komoly változások zajlanak. Azonban ezek megítélése eltér attól függően, hogy a 2023 előtt kormányzó párt, a PiS vagy 2023 után kormányzó Polgári Koalíció narratíváját fogadjuk el érvényesnek a folyamatokról. A korábban említett nacionalista párt szerint a centrista Donald Tusk a kormányzás átvétele után politikai tisztogatásba kezdett, amelynek célja a politikai ellenfelek megsemmisítése és egy autoriter rendszer kiépítése.

Tusk szerint viszont egyszerűen arról van szó, hogy PiS által építgetett illiberális rendszer után vissza kell állítani a demokratikus normákat, és megbüntetni azokat, akik a 8 éves PiS-korszak alatt nem tartották ezeket tiszteletben, vagy korrupcióban voltak érintettek.

2023 óta a PiS-korszak több vezető politikusa ellen is vizsgálatok indultak. Az igazságügyminiszter-helyettes Marcin Romanowski például Magyarországra menekült, miután hazájában hűtlen kezeléssel vádolták meg. Az ügyből komoly diplomáciai konfliktus alakult ki a két ország közt.

(Borítókép: Karol Nawrocki 2025. május 5-én. Fotó: Omar Marques / Getty Images)