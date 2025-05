Robert Fico Vlagyimir Putyinnak: Ha kell, vétózok az EU-ban

Privát találkozón beszélgetett egymással Moszkvában Vlagyimir Putyin és Robert Fico. A szlovák miniszterelnök később arról számolt be, hogy ha kell, akkor vétózni is hajlandó az orosz energiaszállítások folytatásáért, mindeközben arra is kitért, hogy nem a „vasfüggöny” politikájában, hanem a hidak építésében és a békejavaslatokban hisz – nem számít, hogy azok kitől származnak.