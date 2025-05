A hívőket már az tartja lázban, hogy XIV. Leó pápa Donald Trump szövetségese lesz-e

Első miséjét mutatta be az új egyházfő a Sixtus-kápolnában pénteken. Ez volt Robert Francis Prevost első napja 267. pápaként, miközben a Szent Péter téren egész nap hömpölygött a tömeg, az emberek örültek, énekeltek, mert új kezdet ígéretét látták az új pápa szavaiban.

A Szent Péter tér és környéke már kora reggel élettel telt meg pénteken: hívők, turisták, kíváncsiskodók özönlöttek a bazilika felé, hogy részesei legyenek a történelmi pillanatnak. A bejelentés napján több ezren zsúfolódtak a téren, ám most is hatalmas volt a jövés-menés a Via della Conciliazione utcáján, és sorok kígyóztak a kapuk előtt, hogy bejuthassanak a Szent Péter-bazilikába.

Isten rá bízta a kincset

XIV. Leó első szentmiséjét a Sixtus-kápolnában tartották, ám csak a bíborosok lehettek ott személyesen. Én is a médiacenter kivetítőjén követtem az eseményeket. A bíborosok már a kápolnában várakoztak, amikor az újonnan megválasztott egyházfő fehér pápai öltözékben megérkezett. A szertartás imádsággal kezdődött, amely bevezette a bíborosi kollégiummal közösen celebrált első liturgiát. A bevonulás és a kezdő könyörgés jelezte, hogy a csütörtökön még konklávéban ülő bíborosok most már az új pápával együtt ajánlják fel a szentmisét. A Sixtus-kápolna falai között, ahol az emberiség és a hit története együtt lélegzik, XIV. Leó pápa első prédikációját mondta. Angolul kezdte, anyanyelvén, majd a bíborosokhoz fordult:

Isten, aki a ti szavazatotok által hívott el, hogy az első apostol utódja legyek, rám bízta a kincset (az egyházat – a szerk.), hogy az ő segítségével hűséges kezelője lehessek az egyház egész misztikus testének javára. Hogy egyre inkább hegyre épült várossá, a történelem hullámain átsuhanó üdvösség bárkájává, a világ éjszakáit megvilágító világítótoronnyá válhasson. Tudom, hogy mindegyikőtökre számíthatok.

Még a kivetítőn keresztül is érezni lehetett, hogy e szavak lassan, ünnepélyesen hömpölyögtek át a kápolna boltívei alatt, majd az új pápa olaszul folytatta: „Manapság sok olyan kontextus van, amelyben a keresztény hitet abszurdnak tekintik, olyan kontextusok, amelyekben más értékeket előnyben részesítenek vele szemben: technológiát, pénzt, sikert, hatalmat vagy élvezetet.”

Az egyházfő ezután ígéretet tett, hogy „hűséges gondnoka” lesz az egyháznak. Az oltár elhelyezésével is figyelemre méltó liturgikus döntést hozott: a hagyományos oltár helyett, amelynél a bíborosoknak háttal állt volna, olyat választott, hogy szembenézhessen velük.

Csak a pápa maradt

Az emberek örültek, énekeltek, mert új kezdet ígéretét látták az új pápa szavaiban. Anna, aki két lányával érkezett, elmondta, hogy „természetesen örülünk: már csak a pápa maradt, hogy reményt adjon a háború, a szegénység, a gonosz ellen, ahogy ő is mondta”.

Ferenc pápa betegsége, halála, temetése után a Habemus Papam felszabadító cselekedetté vált, a reflexió pedig egyre csak mélyebbé válik. Albina önkéntesként dolgozik egy missziós szervezetben. „Jól ismertük Prevost bíborost, hosszú időt töltött Dél-Amerikában, megtapasztalta a favelák fájdalmát, az utcagyerekek kétségbeesését, azoknak a tragédiáját, akik elmenekülnek saját hazájukból.”

Ha Trump azt hiszi, hogy XIV. Leó személyében szövetségese van a migránsok deportálásához, akkor nagyon téved. Olyan, mint Ferenc pápa: elítéli a selejtezés kultúráját, küzd a szegénység és a kirekesztés ellen.

Aztán ott vannak az apácák, akik hangosan tapsoltak, amikor Robert Prevost azt mondta, hogy ő Szent Ágoston fia. „Ez azt jelenti, hogy szegénységben és engedelmességben éljünk, hogy a legszegényebbek megsegítésére induljunk, ahogyan az új pápa is tette már évek óta Latin-Amerika legszegényebb területein.”

Miközben érezhetően egyöntetűen örül a tömeg, azért szkepticizmusban sincs hiány. Luigi D’Alatri filozófiát tanít egy középiskolában. Nagyon szerette Ferencet, de szerinte ez a pápa nem olyan lesz, mint ő.

Őszinte leszek, én jobban szerettem volna Matteo Zuppit. De Zuppi, akárcsak Martini bíboros, nem arra van ítélve, hogy pápa legyen.

A Vatikán ajándékboltjában az eladók még csak találgatják, mikor érkezhetnek meg az új pápáról készült tárgyak. Egy magyar nővel is találkoztam, aki épp levelet írt szeretteinek. „Életre szóló élmény. Nem felejtem el, amíg élek” – mondta mosolyogva.

A pápa arca, szavai, a Sixtus-kápolna varázslatos csendje – mindezek összefonódtak a Vatikán e különleges napján. A világ most új egyházfő szavaitól visszhangzik: remény, párbeszéd és béke.