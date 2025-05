A parajdi sóbánya megmentése érdekében indult munkálatokhoz önkéntesek segítségét kéri a Parajdi Ifjúsági Kör – adta hírül a ma.hu.

A portál beszámolója szerint a tűzoltók nagy kapacitású szivattyúkat használva próbálják mentesíteni a bányát, de ez egyelőre nem segít. A vízügyi hatóságok a helyzet miatt az alsósófalvi rét elárasztása mellett döntöttek, amihez homokzsákokat kell rakni, ehhez várják most az önkéntesek segítségét.

Mint azt megírtuk, Hargita megyei vészhelyzeti felügyelőség május 6-án, kedden közölte, hogy az elmúlt napok heves esőzései vízszivárgást okoztak a létesítményben amit ezért határozatlan időre bezárnak. A bánya vezetősége Facebook-oldalán tájékoztatta a látogatókat, hogy „műszaki okok miatt” zárva tartanak.

A ma.hu megjegyzi, a bánya egyike Székelyföld leglátogatottabb turisztikai célpontjainak, éves szinten százezrek keresik fel. A 120 méter mélyen húzódó csarnokaiban játszóterek, foglalkoztató- és kikapcsolódási terek, ökumenikus kápolna és még moziterem is található. Tárnái mikroklímája miatt beteg és egészséges számára is jótékony hatású benne az időtöltés.

A bányát 2024 májusában is be kellett zárni, néhány nappal a csíksomlyói búcsú előtt. Akkor a Korond-patak vize szivárgott be, ami a sós medertalajon keresztül jutott a járatokba. 2023-ban a talajvíz szivárgott be a régi tárnákba, ami miatt szintén lezárták a létesítményt pár napra, mivel megnőtt a látogatható csarnokok levegőjének nedvességtartalma. Ezzel a problémával 2024 nyarán is szembesültek, aminek kijavítása akkor 2 hónapot vett igénybe.