Ferenc pápa sem tudta megoldani a pénzügyi káoszt a Vatikánban

Az újonnan megválasztott katolikus egyházfő növekvő költségvetési hiányt és pénzügyi visszaélések kultúráját örökölte. Ferenc pápa még utolsó heteiben is megpróbálta megoldani a helyzetet, de ez még neki sem sikerült.

Ferenc pápa több mint egy évtizeden át küzdött azért, hogy némi átláthatóságot teremtsen a Vatikán pénzügyeiben. Élete utolsó heteiben tanácsadók jártak be hozzá, bemutatva a felbecsülhetetlen kincsekben bővelkedő, de egyre mélyebb adósságba zuhanó mikroállam finanszírozásának részleteit. A költségvetési hiány megháromszorozódott, mióta az argentin egyházfő hivatalba lépett, és a helyi nyugdíjalapnak akár 2 milliárd eurónyi kötelezettséggel kellett szembenéznie, amelyet nem fog tudni finanszírozni.

Az első jezsuita pápa takarékos életmódra buzdította a papságot, de a fillérek összekaparása önmagában nem enyhítené az egyház székhelyét fenyegető pénzügyi válságot. A Vatikán egyre inkább a múzeumi jegyeladásokra támaszkodik, hogy finanszírozza szolgálatát, világméretű diplomáciai hálózatát és a pápai svájci gárdát, egy kis hadsereget, amelynek tagjai svájci frankban kapják a nyugdíjukat. A városállam évente hétmillió látogatóját és globális közösségét szolgálja ki, anélkül, hogy adóbevételei lehetnének.

Tizenkét évvel ezelőtt Ferenc Róma újdonsült püspöke volt, akit azzal a megbízatással választottak meg, hogy hozza rendbe a Vatikán pénzügyeit. Az első újvilági pápa azonban nem volt felkészülve arra, hogy a Kúrián, ahogy a vatikáni bürokráciát nevezik, milyen mértékű ellenállásba ütközik – mondták közeli tanácsadói és szövetségesei. Felbérelt egy hivatásos könyvvizsgálót, hogy korszerűsítse a pénzügyeket, ami arra késztette a papságot, hogy a vatikáni pénzeket egy bíboros nevén vezetett számlára helyezze át, és készpénzt halmozzon fel. A könyvvizsgáló értetlenül állt az előtt, hogy az apácák ceruzával és papírral vezették a számlakönyveket. Egyszer betörtek az irodájába is, és megbabrálták a számítógépét. Végül a Vatikáni Állam csendőrségét is bevonták az ügybe – írja riportjában a The Wall Street Journal.

A Ferenc pápa által felkért hivatásos könyvelők workshopokat tartottak a papság számára, akik nem értettek egyet az olyan szabályokkal, mint például, hogy a kiadásokat többeknek is alá kell írnia. A prelátusok megpróbálták elrejteni a pénzeszközöket az ellenőrzés elől, nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva vezették titkosan a misszionáriusok finanszírozásának könyvelését olyan országokban, ahol a hittérítés bűncselekménynek számít. Más részlegek elhárították a modern kor kihívását, hogy egyensúlyban tartsák azon pápai állam költségvetését, amelynek története több mint egy évezredre nyúlik vissza. Maga a pápa más témákra terelte a diskurzust. Eközben a nyugdíjalap finanszírozása nehezebb lett. Egy 400 millió dolláros ingatlanbefektetés körüli botrány azzal végződött, hogy 2023-ban egy bíborost sikkasztás és csalás miatt elítéltek.

Ferenc pápa eredménytelenül küzdött

A The Wall Street Journal riporterei a Vatikán banki, nyugdíjpénztári és szabályozó intézményeinek tisztviselőivel beszélgettek, hogy megértsék a hiányos kifizetések és a rossz gazdálkodás kombinációját, amely a Vatikánt fenntarthatatlan adósságba sodorja. Többen titokban, a Signalon keresztül egyeztetett helyszíneken találkoztak az újságírókkal a gyanakvó légkörre hivatkozva. A Vatikán egyik vezető pénzügyi tisztviselője nem volt hajlandó részletesen beszélni, amíg a lap munkatársai nem biztosították arról, hogy beszélgetésüket nem rögzítik titokban –

utalva egy olyan esetre, amikor egy sikkasztás miatt bíróság elé állított bíboros titokban magával a pápával való beszélgetését is rögzítette.

Az fő aggodalmat – mondták a lap szerint – a pénzügyi visszaélések kultúrája jelenteni, amelyet Ferenc pápa nem tudott felszámolni. Nem sokkal a pápa halála előtt az egyik bank, amely a Vatikáni Bank vagyonát kezelte, megszakította a kapcsolatot – ez a Kúria pénzmosás elleni gyakorlatába vetett bizalom csökkenésének jele.

A vatikáni múzeumok falait Michelangelo, Caravaggio és Leonardo remekművei borítják. A Vatikáni Könyvtár boltozatos, freskós mennyezete alatt több mint 1 millió régi és ritka könyvet tárolnak, köztük az Ó- és Újszövetség legkorábbi fennmaradt görög nyelvű kéziratait. A Vatikánnak azonban nem áll szándékában, hogy valaha is eladja örökségét. Számos felbecsülhetetlen értékű műalkotást, köztük a Sixtus-kápolnát egyenként egy euró névleges értéken tartják nyilván, jelezve, hogy vallási és művészeti jelentőségüket nagyobbra értékelik, mint anyagi értéküket. Pedig a fenntartás és a biztosítás megterhelő költségeket ró a pápai államra.

Veszélyesen nagy hiány

Az eredmény paradox lett. Egy apró, mérhetetlenül gazdag ország képtelen fenntartani az alapvető állami funkciókat anélkül, hogy veszélyesen nagy hiányt halmozott volna fel. Az országban egy főre vetítve a világon az egyik legmagasabb a pénzügyekben dolgozó lakosok aránya. Mégis, a költségvetést végső soron olyan papok irányítják, akik jobban értenek az egyház spirituális küldetéséhez, mint a kormány, a bank vagy a pénzügyminisztérium működtetéséhez.

Már szól a vészjelző sziréna. Néhány nagyon, nagyon kellemetlen döntést kell majd meghozni

– mondta Ed Condon, a The Pillar nevű katolikus hírportál szerkesztője az egyház pénzügyeiről, különösen a nyugdíjalapról.

(Borítókép: Ferenc pápa 2023. augusztus 9-én. Fotó: Vatican Media / Vatican Pool / Getty Images)