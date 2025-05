Megünnepli merényletkísérletének első évfordulóját Robert Fico

Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico hatalmas rendezvénnyel készül a tavaly május 15-én történt, ellene elkövetett merényletkísérlet első évfordulójára. Véleménye szerint ezzel a társadalmi gyűlölködést és az ellenzéki agressziót is visszább lehet szorítani, mint ahogy a megosztottságot is azzal, ha vasárnaponként nincs a tévében politikai vitaműsor. A kormányfő Vlagyimir Putyinnal közös megbeszéléséről is megosztott néhány részletet.