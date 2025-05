XIV. Leó pápa elmondta első vasárnapi szentbeszédét: Engedjék el a foglyokat!

XIV. Leó pápa vasárnap első alkalommal jelent meg a Szent Péter-bazilika központi loggiáján, hogy a hagyományos regina coeli imádságot vezesse. Ez volt az első hivatalos nyilvános megjelenése a hívek szélesebb tömege előtt a bemutatása óta, a Szent Péter téren nagy számban gyűltek össze zarándokok és helyiek, hogy láthassák az új egyházfőt, és hallhassák első vasárnapi gondolatait.

A Regina coeli („mennyország királynője”) egy ősi Mária-imádság, amelyet a katolikus egyházban a húsvéti időszakban, húsvétvasárnaptól pünkösdig mondanak az Angelus helyett. Jelentősége, hogy ebben az imában a feltámadt Krisztus édesanyját köszöntik a hívek, és vasárnaponként a pápa ennek keretében fordul a világhoz fontos üzenetekkel – ez egyben az új egyházfő egyik legfontosabb rendszeres nyilvános megjelenési alkalma.

Hivatások vasárnapja és a jó pásztor

A szentatya köszöntőjében utalt a nap liturgikus ünnepére: „Szeretettel üdvözlöm a zarándokokat is, és megköszönöm műsoraikat Krisztus, a Jó Pásztor ünnepén. Ő az, aki Szentlelkével vezeti az egyházat. Jézus kijelenti, hogy ismeri juhait, azok hallgatnak a szavára, és követik őt. Ahogyan Szent Gergely pápa tanítja, az emberek viszonozzák annak szeretetét, aki szereti őket” – kezdte beszédét az imádság előtt.

XIV. Leó pápa különösen a papi hivatások fontosságáról beszélt:

Ma tehát, testvéreim, örömmel imádkozom veletek és a világ egész népével a hivatásokért és különösen a papságért. Az egyháznak nagy szüksége van rájuk

– hangsúlyozta a szentatya.

Leó pápa arról is beszélt, hogy a fiatalok számára fontos a bátorítás, hogy meghallgassák őket, és azok a hiteles példaképek is, akik önzetlenül szolgálják Istent és embertársaikat. „Tegyük magunkévá Ferenc pápa felhívását, hívjuk meg és kísérjük a fiatalokat” – kérte az egybegyűlteket.

Ezt követően a szentatya arra kérte a mennyei Atyát, hogy „egymás számára mindenki a hivatásának megfelelően pásztorrá váljon, akik segítenek egymásnak szeretetben és igazságban járni”. Majd egyenesen a fiatalokhoz szólt: „Fiatalok, ne féljetek, fogadjátok el az egyház és az Úr hívását. Szűz Mária, akinek az egész élete feletet volt az Úr hívására, kísérjen minket!” – mondta.

Különböző helyszíneken zajló, idézőjeles világháborút élünk meg

A Regina coeli eléneklése után a pápa a világban zajló háborús konfliktusokról beszélt. Emlékeztetett a második világháború befejezésének 80. évfordulójára, amely éppen május 8-án volt, majd a mai helyzetre reagálva egy idézőjeles harmadik világháborúról beszélt, amely a világ különböző helyszínein zajlik. „Ferenc pápát követve én is felhívást intézek mindenkihez, hogy ne legyen soha többé háború” – hangoztatta Leó pápa a béke szükségességét.

XIV. Leó pápa külön is szólt az ukrajnai és közel-keleti háborús helyzetről:

Szívemben hordozom az ukrajnai szeretett nép szenvedését, tegyünk meg mindent, hogy minél hamarabb elérjünk egy autentikus, igaz és tartós békét, legyenek a foglyok elengedve, és a gyermekek hadd térjenek vissza saját családjukhoz

– fogalmazott.

A gázai konfliktussal kapcsolatban hozzátette: „Nagyon fájdalmas számomra, ami a Gázai övezetben folyik, legyen tűzszünet azonnal. Adjunk, és jussanak el a humanitárius segítségek erre a területre is, és engedjék el a foglyokat” – szólított fel.

Pozitív fejleményként említette az India és Pakisztán közötti tűzszünetet: „Örömmel fogadtam, hogy India és Pakisztán között elhallgattak a fegyverek, és tűzszünetet tartanak. Remélem, hogy a következő tárgyalások során tartós egyetértésre juthatnak”.

Üdvözlet a texasiaknak is

A beszéde végén a pápa köszöntötte a jelen lévő zarándokokat, külön megemlítve többek között a Texasból, Madridból és Palermóból érkezőket is. Üdvözölte azokat is, akik részt vettek a Válasszuk az életet című abortuszellenes felvonuláson.

Megemlékezett az édesanyák napjáról is, amely Olaszországban és más országokban is ezen a vasárnapon van: „Ma Olaszországban és más országokban is az édesanyák napját ünnepeljük” – mondta, majd köszöntötte az édesanyákat a „mennyben és földön egyaránt”.

A szentatya végül megköszönte a jelenlévők figyelmét, és szép vasárnapot kívánt mindenkinek.