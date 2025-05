Az ország, ahol már a sakkot is betiltották

További döntésig az afgán hatóságok azonnali hatállyal betiltották az országban a sakkot. A South China Morning Post írása szerint egy sportügyekért felelős hivatalnok bejelentette, hogy a sakk lehetőséget ad a fogadásokra, ami viszont szembemegy az iszlám joggal, a sariával. A tálib kormány sportügyekkel foglalkozó szóvivője így pontosított:

A sakk mint fogadásra alkalmas sport szembemegy a tavaly nyáron elfogadott törvénnyel, amelyet az »erény előmozdítása és a bűn megelőzése érdekében« fogadtak el.

A hivatalos magyarázat szerint ez a 35 cikkelyből álló törvénycsomag szükséges ahhoz, hogy az ország megfeleljen az iszlám törvénykezésnek, a sariának, amelynek fokozatos bevezetését a hatalomba való 2021-es visszatérésük után kezdték el újra a tálibok.

Egyelőre vallási megfontolásokat mérlegelnek a sakkal kapcsolatban, amíg ebben nem születik végleges döntés, addig a játékot felfüggesztik az országban – tette hozzá a szóvivő.

A lap megszólaltatta egy kabuli kávézó tulajdonosát is, aki elmondta, hogy nála az elmúlt években rendeztek nem hivatalos sakkversenyeket, de fogadás nem volt, és egyébként is, más muszlim többségű országokban is sakkoznak, sőt nemzetközi versenyeken is indulnak. Az üzletmenetre mindenképpen káros a döntés – tette hozzá.

Többségében fiatalok térnek be hozzá egy-egy teára, és játszanak néhány partit, mert olyan sok lehetősége nincs a fiataloknak a szórakozásra manapság.

Sportot űznek a sportok betiltásából

A keményvonalas tálib vezetés 2024-ben már a sariával ellentétesnek nevezte és betiltotta a puszta kezes bokszot, valamint a kevert stílusú harcművészeteket.

Hasonlóképpen a sporthoz, a nőket is ellehetetlenítették. Bár nagy volt a fogadkozás a 2021-es amerikai kivonulás, majd tálib hatalomátvétel után, azonban a nemzetközi közösség nyomása és felháborodása ellenére is visszakoztak a női jogok szinte minden területén.

Nagy elánnal jelentették be, hogy lesz nőügyi minisztérium, amely azóta bezárt, és helyére pedig, meglehetősen cinikus módon, éppen az Erény- és Erkölcsügyi Minisztérium költözött be. A nőket kitiltották a közép- és felsőfokú oktatásból, otthonról csak férfi kísérővel mozdulhatnak ki, nem lehet jogosítványuk, nem mehetnek edzőterembe, vagy parkokba és éttermekbe. Éppen ezek miatt a lépések miatt rengeteg női munkahely szűnt meg.

Októberben újabb csapás érte az amúgy is siralmas sajtószabadságot, amikor a tálibok betiltották az élőlények, köztük az emberek és állatok ábrázolását. Az iszlám tiltja a bálványimádást, ezért nincsenek például emberábrázolások a mecsetekben. Viszont ennek szélsőséges értelmezése a tálibok részéről odáig ment, hogy például a ruhaboltok kirakatainak próbababáiról levágták a fejeket, vagy éppen szobrokat takartak le, esetleg távolítottak el.

(Borítókép: Afgán férfiak sakkoznak 2003. május 23-án a Kabulban. Fotó: Darren McCollester / Getty Images)