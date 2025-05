Donald Trump is Isztambulba utazhat az orosz–ukrán tárgyalásokra

Donald Trump helyi idő szerint hétfő délelőtt a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján több jelentős diplomáciai sikerről is beszámolt. Az amerikai elnök ezt követően Szaúd-Arábiába indul, ami első állomása lesz közel-keleti diplomáciai útjának, és bejelentette azt is, hogy akár a törökországi ukrán–orosz csúcstalálkozón is részt vehet.