Erdő Péter esztergom–budapesti érsek is jelentős támogatást kapott a konklávé első napján. Mellette Pietro Parolinra és a később megválasztott Robert Francis Prevostra érkezett a legtöbb szavazat szerdán – írja vatikáni forrásai alapján a The New York Times.

A magyar érseket egy konzervatív koalíció támogatta, többek között afrikai bíborosokkal. A csoport azonban kisebbségbe szorult a Ferenc pápa által kinevezett tagokkal szemben. Prevost csütörtökre vált egyértelmű esélyessé, a negyedik szavazást elsöprő többséggel nyerte meg.

Amikor az amerikai megkapta a győzelmet jelentő voksot is, akkor hatalmas ovációban tört ki a konklávé. Csütörtökön délben még fej fej mellett haladt Robert Francis Prevost és Pietro Parolin, végül utóbbi visszalépett, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy előbbi XIV. Leó névén váljon egyházfővé.

XIV. Leó néven lett Robert Francis Prevost az első amerikai pápa

A konklávé második napján, május 8-án felszállt a fehér füst, megválasztották a katolikus egyház új pápáját az amerikai Robert Francis Prevost személyében. Erdő Péter a Kardinális Csatornának adott először interjút a pápaválasztást követően. A bíboros kiemelte, hogy a konklávé nem üzenetet fogalmaz meg, azt a bíborosi testület teszi az esemény előtt. Szerinte az kicsit a világ népeihez szóló üzenet, mert most is szó volt benne a háborús pusztítás által érintett övezetekről.

A pápaválasztás utáni első értékelések szerint XIV. Leó Ferenc pápa embere, aki elődje munkáját folytathatja. A hivatalos jegyzőkönyv pénteken került nyilvánosságra, a kulisszák mögé Vincent Nichols bíboros vezette be a sajtót. Az új szentatya meglátogatta elődje sírját, majd közzétette hivatalos címerét és jelmondatát. Az egyházfővel azonban senki sem mert enni a megválasztása utáni első vacsorán.

Bíztak benne a magyarok, de nem lett pápa Erdő Péterből

Erdő Péter is ott volt az esélyesek között, ami Ferenc pápa lehetséges utódait illeti. Az érsek 2013-ban is a befutók között volt. A bíboros lebuktathatta Emmanuel Macron francia elnököt, aki az argentin egyházfő temetése alatt hívta össze a francia nyelvet beszélő szavazásra jogosult bíborosokat, miszerint befolyásolná őket a pápaválasztásban. A magyarok többsége abban bízott, hogy Erdő Péterből szentatya lehet, de ez végül nem történt így.

Erdő Péter Ferenc pápa halála után kijelentette, hogy új időszak kezdődik a világban, emellett szeretettel emlékezik vissza Ferenc pápa budapesti látogatására. Az érsek részvéttáviratot küldött Pietro Parolin bíboros államtitkárnak. Erdő Péter részt vett az előző szentatya temetésén, majd szentmisét tartott Rómában a helyi magyar közösségnek. A leendő egyházfőnek azt üzente, hogy drámai időszakban kell szolgálatot teljesítenie.

(Borítókép: Erdő Péter 2023. december 7-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)