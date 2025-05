Száznál több terroristát végzett ki India, amikor pakisztáni célpontokat támadott

Száznál több terroristával végzett India, amikor az ország hadserege pakisztáni célpontok ellen indított légitámadást. Újdelhi szerint olyan szélsőséges szervezetek vezetőit is kivégezték, akiket Indiában elkövetett merényletekkel vádolnak. A felek között vasárnap is voltak összecsapások a tűzszünet ellenére, de ezek nem tartottak sokáig. Pakisztán 26 indiai katonai létesítmény eltalálásáról számolt be. A béke végrehajtását hétfőn tárgyalja a két atomhatalom.