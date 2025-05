A csütörtökön Angliában tartott helyhatósági választásokon elért jelentős győzelmével Nigel Farage, Trump elnök egyik legismertebb brit támogatója és a bevándorlásellenes Reform Párt vezetője megszilárdította hírnevét az ország első számú politikai lázadójaként. De talán még ennél is többet tett: lyukat ütött az ország kétpárti politikai rendszerén.

Az elmúlt évszázad szinte egészét tekintve a hatalom Nagy-Britanniában a kormányzó Munkáspárt – amelyet most Keir Starmer miniszterelnök vezet – és az ellenzéki Konzervatívok között váltakozott, akik tavaly új vezetőt választottak, Kemi Badenoch személyében.

A Reform támogatottságának növekedésével és a többi kis párt térnyerésével azonban ez a duopólium ritkán tűnt ingatagabbnak.

„Láttuk a társadalom széttöredezettségét, és ez átgyűrűzött a politikánkba” – mondta a Progressive Policy Institute, egy washingtoni székhelyű kutatóintézet egyik munkatársa a The New York Times hasábjain. „Most már többpárti szavazás van.”

Ennek az a következménye, hogy mindkét nagy párt küzd, és már nem csak egymással, hanem a politikai bal- és jobboldali ellenfeleikkel is versenyben találják magukat.

Kiábrándult közvélemény

A közvélemény kiábrándultsága lehetőséget adott a kisebb pártoknak, köztük a liberális demokratáknak, akik 163 tanácsi helyet szereztek, és a zöldeknek, akik 44-et. A legnagyobb haszonélvező azonban a Reform volt, amelynek támogatóit Nigel Farage lendületes kampánya energizálta.

Egy márciusi Reform UK gyűlés után adott interjúban John McDermottroe, a párt egyik támogatója azt mondta, hogy az északkelet-angliai Stockton-on-Tees régióban sokan úgy érzik, hogy a Munkáspárt „eltávolodott a dolgozó emberektől”.

A két fő pártot értesítették arról, hogy 100 év után kilakoltathatják őket a Downing Street-ről

– mondta Robert Ford, a Manchesteri Egyetem politológia professzora.

A konzervatívok, akik még mindig keresik a helyüket, miután tavaly kiszorultak a hatalomból, újabb katasztrofális eredményeket értek el. A gazdaság leállt, a munkáspártiakat pedig megbüntették a kormány hatalomra kerülése óta bevezetett kiadáscsökkentés és a magasabb adók miatt feldühödött szavazók.

A választók mindkét nagy pártot elutasították – mondta Ford professzor, hozzátéve, hogy ha egy ilyen eredmény bekövetkezne egy általános választáson, „a Konzervatív Párt megszűnne létezni, mint jelentős erő a parlamentben”.

Itt a lehetőség a kisebb pártok számára

A toryknak egyértelműen vissza kell szerezniük azokat a szavazókat, akik Farage felé fordultak , anélkül, hogy annyira jobbra tolódnának, hogy a liberálisabb torykat a centrista Liberális Demokraták felé terelnék.

Politológusok szerint olyan változás van folyamatban, amely átalakíthatja a Reform Párt szerencséjét, és az eddigi tiltakozó pártot olyan erővé változtathatja, amely megvalósíthatja törekvését, hogy valóban a konzervatívok helyébe lépjen fő ellenzéki pártként.

Nagy-Britanniában a parlamenti választások az úgynevezett „first past the post” rendszerben zajlanak, amelyben azt a jelöltet választják meg, aki a legtöbb szavazatot kapja a választókerületben. Ez eddig jellemzően hátrányos helyzetbe hozta a kisebb pártokat.

„Amikor még csak a Liberális Demokrata Párt próbálta megtörni a Munkáspárt-Tory duopóliumot, egy durva ökölszabály szerint nekik és elődpártjaiknak legalább 30 százalékra volt szükségük ahhoz, hogy leküzdjék a first past the post-ban rejlő torzításokat” – írta Peter Kellner közvélemény-kutató szakértő.

Eltűnt a húzó erő

Mivel több párt van versenyben, és nincs domináns erő, a számítások megváltoznak. „A fordulópont egy olyan párt számára, mint a Reform, már nem 30 százalék, hanem valószínűleg 25 százalék körül van. És ezzel bizony már ott is vannak a közvélemény-kutatások élvonalában” – tette hozzá.

Ford professzor azt mondta, egyetért azzal, hogy

valami alapvető dolog változik,

és hogy a Reform Párt most „elég jól teljesít ahhoz, hogy a first past the post megszűnjön az ellenségük lenni, és inkább a barátjuk legyen”.

A legutóbbi választási eredmények után, mondta Ford professzor, „Nigel Farage-nak sokkal könnyebb azt mondania, hogy »Mi vagyunk az igazi ellenzéki párt«, és az emberek már nem nevetnek, amikor ezzel áll elő”.

(Borítókép: Nigel Farage 2025. május 2-án Staffordban. Fotó: Leon Neal / Getty Images)