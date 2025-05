Akár életfogytiglanra is ítélhetik a kémkedéssel vádolt magyarokat Ukrajnában

Életfogytiglani börtönbüntetést és teljes vagyonelkobzást is kaphatnak a Kárpátalján pár napja elfogott, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) által kémkedéssel vádolt magyarok. Kiderült, egy nagyszőlősi házaspárról van szó, akik korábban mindketten szolgáltak az ukrán fegyveres erőknél.

Az Ukrajnában hazaárulási ügyekben eljáró, kijevi Sevcsenko Kerületi Bíróság elrendelte annak a két személynek a letartóztatását, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Magyarországnak kémkedtek – adta hírül a Blikk.

Az ukrán törvények szerint, ha elítélik őket akár életfogytiglani börtönbüntetést és teljes vagyonelkobzást is kaphatnak.

A portál közölte, hogy Vitalij Glagola, aki szoros kapcsolatokat ápol Kijev belügyi biztonsági szerveivel, Telegram-csatornáján tett közzé részleteket a gyanúsítottak letartóztatásával kapcsolatban.

A lap információ szerint egy házaspárról van szó, akik Kárpátalján, Nagyszőlősön laktak. A férfi korábban az Ukrán Állambiztonsági Szolgálatnál dolgozott határőrként és kutyás kiképzőként, többek között a magyar zöldhatáron teljesített szolgálatot. A gyanúsítás alapján 2021-ben leszerelése után szervezték be, és háromévi altatást követően 2024-ben aktiválták.

Parancsa szerint baráti kapcsolatait felhasználva kellett adatokat gyűjtenie az ukrán fegyveres erők kiképzéséről és felszereléséről. Ezen felül feladata volt még Kárpátalja lakosainak háborúhoz való hozzáállásának elemzése, a feketepiac figyelése, különösen a frontról hazacsempészet fegyverek tekintetében, illetve jelenleg is a fegyveres erőknél szolgáló, új ügynökök beszervezése. Az ukránok szerint mindehhez a magyar szervektől pénzt és egy titkosított mobilt is kapott.

A házaspár női tagja mérnök végzettségű, korábban a Galicia-Volyn katonai rádió felderítő dandárnál volt hivatásos katona. A gyanúsítás szerint ő a szolgálata alatt megszerzett, ukrán repülési és légvédelmi létesítményekről adott át információkat.

Ivan Stupak katonai elemző, az SZBU egykori főtisztje szerint

Magyarország 20 éve kémkedik Ukrajna ellen.

Vélekedése szerint a kémek végig magyarul beszéltek egymással, mivel azt hitték, ezzel megtéveszthetik az ukrán hírszerzőket: „Kizárólag magyar nyelven kommunikáltak, és teljesen biztosak voltak benne, hogy így senki sem fogja tudni lehallgatni, vagy ha mégis, nincsenek magyar anyanyelvű tolmácsai az ukrán kémelhárításnak. Az SZBU tisztjei azonban megtalálták a megfelelő tolmácsot, aki helyesen fordított, ezek alapján vették őrizetbe a kémeket.”

Diplomáciai adok-kapok

Az SZBU május 9-én azt állította, hogy leleplezett két magyar kémet Kárpátalján, az elfogásukról készült felvételeket pedig meg is osztották. Az ukrán sajtóban megjelent hírek szerint mindketten magyar állampolgárok, akik helyi katonai létesítményekről, Nyugat-Ukrajna védelméről, sebezhetőségéről gyűjtöttek információkat Budapest számára.

Szijjártó Péter nem sokkal a bejelentés után megszólalva bejelentette, hogy Magyarország is elfogott és kiutasított az országból két diplomáciai feddésben működő ukrán kémet, akik a budapesti nagykövetségen dolgoztak. Egyiküket a TEK a Ferenciek tere mellett fogta el, ami miatt rövidebb ideig a forgalmat is meg kellett állítani. A lépésre reagálva Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter közölte, a kölcsönösség jegyében ők is hasonlóan cselekedtek és kiutasítottak két magyar diplomatát.

Május 11-én, vasárnap Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára bejelentette, hogy „az elmúlt napok eseményei” Magyarország bizonytalan időre elhalasztotta keleti szomszédjával az eredetileg másnapra tervezett kisebbségi konzultációt.