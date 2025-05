XIV. Leó az első audienciáján: Csak a tájékozott egyének hozhatnak szabad döntéseket

XIV. Leó pápa a társadalmi kommunikáció világnapján audienciát tartott a média képviselőinek, akiknek a köszönetnyilvánítás mellett hangsúlyozta, hogy milyen fontos a szabad tájékoztatás, azonban a mesterséges intelligencia veszélyeire is felhívta a figyelmet.

XIV. Leó pápa május 12-én, a társadalmi kommunikáció világnapján több mint ezer újságírónak tartott audienciát a Vatikánban. Beszédét angolul kezdte, és megköszönte az összegyűlteknek a tapsot, majd azzal viccelődött, hogy reméli, ébren maradnak a beszéde alatt − írja a The New York Times.

Ezt követően olaszra váltott, és Jézus hegyi beszédére utalva elmondta, hogy az újságíróknak nem szabad elválasztaniuk az igazság keresését attól a szeretettől, amellyel keresik.

A kommunikáció módja alapvető fontosságú: nemet kell mondanunk a szavak és képek háborújára, el kell utasítanunk a háború paradigmáját

− hangsúlyozta XIV. Leó pápa, aki szolidaritását fejezte ki azokkal az újságírókkal, akiket bebörtönöztek, és felszólította a fogvatartóikat, hogy engedjék szabadon őket.

Szenvedésük emlékezteti a világot a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságának fontosságára, hozzátéve, hogy

csak a tájékozott egyének hozhatnak szabad döntéseket

− emelte ki a katolikus egyházfő, aki köszönetet mondott a sajtó képviselőinek, akik a konklávé idején dolgoztak. A pápa ismét megemlítette a mesterséges intelligencia kihívásait, jelezte, hogy pontifikátusának ez lesz az egyik prioritása.

„Az egyháznak szembe kell néznie a kor kihívásaival. Ugyanígy a kommunikáció és az újságírás sem létezik az időn és a történelmen kívül. Erre emlékeztet Szent Ágoston.”

Nincs szükség hangos, erőteljes kommunikációra

XIV. Leó szerint a modern világ elveszhet a „szeretet nélküli nyelvek zavarában, amelyek gyakran ideológiával telítettek vagy partizánok”. A médiának fel kell vállalnia a kihívást, hogy kivezesse a világot a „Bábel tornyából”. „A kommunikáció nemcsak az információ továbbítása, hanem egy olyan kultúra, emberi és digitális környezet megteremtése is, amely a párbeszéd és a vita terévé válik.”

Szabadítsuk meg a kommunikációt minden előítélettől, fanatizmustól és a gyűlöletbeszédtől! Szabadítsuk meg az agressziótól! Nincs szükségünk hangos, erőteljes kommunikációra, sokkal inkább olyanra, amely képes meghallani a gyengék hangját. Szabadítsuk fel a szavakat!

− mondta XIV. Leó.

„Önök élen járnak a konfliktusokról és a békére való törekvésekről, az igazságtalanságról és a szegénységről, valamint a jobb világ megteremtésére törekvő sok ember csendes munkájáról szóló beszámolókban” − mondta a pápa. „Ezért arra kérlek benneteket, hogy tudatosan és bátran válasszátok a kommunikáció útját a béke érdekében.”

Beszédét a katolikus egyházfő latin nyelvű áldással fejezte be, majd lesétált a lépcsőn, és néhány szót váltott a jelenlévőkkel, valamint kezet fogott néhányukkal. Valaki még egy baseball-labdát is aláíratott vele, illetve szelfit is készítettek a pápával.