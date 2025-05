Kiderült, milyen autót választott utazásaihoz XIV. Leó pápa

Amíg Ferenc pápa egy kisebb méretű, fehér, olasz gyártmányú járművet használt utazásaihoz, az új egyházfő egy tágasabb, fekete, német autó mellett tette le a voksát. A XIV. Leó pápa által használatba vett autó megkapta ugyanazt a rendszámot is, ami elődje járművén szerepelt.

XIV. Leó pápa meglátogatta elődje, Ferenc pápa sírját; azonban mint kiderült, nem csak az öltözködésben és a lakóhely megválasztásában képvisel más irányt az első amerikai katolikus egyházfő, az autóválasztásban is különbség mutatkozik. Első magánjellegű kiruccanásához ugyanis egy fekete Volkswagen Bullit használt, nem pedig a Fiat 500L fehér modelljét, amivel Ferenc pápa utazott, még négy nappal a halála előtt is.

A Vatikán hivatalos közleményt nem adott ki az autóváltásról, de az olasz sajtó szerint valószínűleg végleges döntésről van szó. XIV. Leó pápa ugyanis már a megválasztása estéjén is ezt a járművet használta, amikor először hagyta el a Vatikán falait, hogy találkozzon a hívekkel. Ekkor adta első „autogramját” pápaként, amikor egy kislány odanyújtott neki egy Bibliát.

A pápai járműparkban elektromos autók is találhatók, köztük egy Mercedes is. A Bild azt is közölte, hogy a pápa és munkatársainak benzines járműveit Olaszország egyetlen adómentes benzinkútján szokták megtankolni – ez éppen a vatikáni vendégház és a Szent Péter-bazilika között helyezkedik el. Minden autó, amelyben a pápa utazik, az SCV 1 rendszámot viseli (a „Stato della Cittá del Vaticano”, azaz Vatikánváros olasz rövidítése), és természetesen különleges védelemmel van ellátva.