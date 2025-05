Továbbra is Renáta Kellnerová a leggazdagabb Csehországban

A Forbes magazin májusi cseh kiadásának honlapján olvasható, hogy Renáta Kellnerová és családja 378 milliárd koronás (6048 milliárd forint) vagyonnal rendelkezik, ezzel továbbra is tartva Csehország leggazdagabb embere címet. Bár a PPF vagyona 2024-hez viszonyítva 8 milliárd koronával csökkent.

A Forbes 13 éve rendszeresen október elején jelentette meg a 100 leggazdagabb cseh állampolgár listáját, most azonban ezt a dátumot májusra hozták előre – írja az MTI. Renáta Kellnerová a leggazdagabb csehek listáját korábban évekig vezető vállalkozó, a 2021 márciusában légi balesetben az Egyesült Államokban meghalt Petr Kellner özvegye. A vállalkozó vagyonát a felesége, illetve családja örökölte.

A második helyen Daniel Kretínsky áll, aki elsősorban az energiaiparban és a médiában aktív. Vagyona 6 milliárd koronával 284 milliárd koronára (4544 milliárd forint) csökkent. Kretínsky, az Energetikai és Ipari Holding (EPH) többségi tulajdonosa, tavaly is a második volt a listán. Az ő tulajdonában van a prágai Sparta is, az egyik legnépszerűbb cseh futballklub. A harmadik helyet, úgy, mint 2024-ban, most is Karel Komárek, a KKCG beruházási csoport tulajdonosa foglalja el 262,5 milliárd koronával. Komárek, aki szerencsejátékokkal is foglalkozik, vagyona egy év alatt 47,9 milliárd koronával nőtt.

Mint kiderült, vagyonát az elmúlt évben azonban legnagyobb mértékben a most negyedik helyen álló Michal Strnad fegyverkereskedő gyarapította.

A tavaly 101 milliárd koronával rendelkező Strnad az idén már 230,5 milliárd koronát birtokol.

A fegyverkereskedő 2023-ban csak a kilencedik, 2024-ben pedig a hatodik helyet foglalta el, de az ukrajnai háború és a nemzetközi helyzet következtében vagyona gyorsan növekszik. A fegyverkereskedelem láthatóan jól jövedelmez, mert további két szakmabeli vállalkozó is bekerült az első húsz közé.

Andrej Babis, a néhány éve még a második leggazdagabb cseh állampolgárnak számító volt kormányfő, jelenleg az ellenzéki ANO mozgalom elnöke 81 milliárd koronás vagyonnal a hetedik a listán, tehát megőrizte tavalyi pozícióját. Az őszi parlamenti választásokon győzelemre esélyes párt elnökének vagyona egy év alatt 1,9 milliárddal gyarapodott. A politikus vegyipari és élelmiszeripari vállalkozásai az Agrofert holdingban összpontosulnak.

A száz leggazdagabb cseh között az idén négy újonc van. A 100. helyen álló személy, tehát a lista „legszegényebb” emberének vagyona 4,3 milliárd korona, azaz 68,8 milliárd forint.