Donald Trumpnak sürgősen segítség kell, és ezt csak a finnek tudják megadni neki

A jég szétzúzása egyszerű, kivéve, ha a jég vastagsága meghaladja a 3 métert, és egy hajót használunk – még ha azt kifejezetten erre a feladatra tervezték is. Ha a hajótest nem megfelelő alakú, a jég meghajlik, de nem törik el. Megfelelő festék nélkül a hajó szétcsiszolja a jeget. Ha túl gyorsan vagy túl lassan halad, a felszín alatti darabok visszacsapódnak a hajóra.

Az ilyen buktatók ismerete az oka annak, hogy a világ jégtörőinek mintegy 80 százalékát Finnországban tervezték vagy építették. A finnek azt mondják, hogy gyorsabban és olcsóbban tudnak jégtörőket gyártani, mint bárki máshol a világon, és komoly pozícióba kerültek, mivel a nagyhatalmak versenyeznek az Északi-sarkvidéki befolyás megszerzéséért. Ahogy ugyanis a klímaváltozás miatt a sarkköri jég olvad, ezen a térségen vezet majd a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala – írja riportjában a The Wall Street Journal.

Donald Trump amerikai elnök, aki meg akarja vásárolni Grönlandot, az Északi-sarkvidéket a jövőbeni kereskedelem és a potenciális konfliktusok övezetének tekinti. Ehhez azonban új jégtörő flottára van szükség – és a finn mérnökök sorban állnak, hogy segítsenek neki ebben.

A jég a mi specialitásunk

– mondta Mika Hovilainen, a finn jégtörő tervező cég, az Aker Arctic vezérigazgatója. A vállalat jelenleg olyan országok számára tervez hajókat, mint Kanada és Svédország, és reméli, hogy szerepet játszhat az amerikai fejlesztési tervekben is.

Minden nyugati jégtörő építésében részt akarunk venni

– mondta Hovilainen, aki 10 jégtörő vezető tervezője volt, köztük egy olyané, amelyik oldalirányban is képes dolgozni.

Finnországnak komoly céljai vannak

Hovilainen elérheti célját, mivel az Aker része a világ vezető, sarkvidéki motorokat, fűtőrendszereket, antennákat és egyéb fagytűrő berendezéseket gyártó vállalati hálózatának. A finn mérnökök évtizedeken át tanulmányozták a jeget és azt, hogyan lehet a hajókat erre a feladatra összerakni.

Mit tud Finnország felajánlani az Egyesült Államoknak? Az első helyen a jégtörők állnak. Gyorsabban építjük őket, mint bárki más a világon, és körülbelül feleannyiért

– mondta Alexander Stubb finn elnök egy vele készült interjúban.

Donald Trump, miután nemrégiben találkozott Stubb-bal, a közösségi médiában azt írta, hogy szeretné fellendíteni az amerikai-finn kapcsolatokat, „és ez magában foglalja az Egyesült Államok számára nagyszámú jégtörő beszerzését és fejlesztését, amelyre égető szükség van”.

A Helsinki Hajógyár, amely 2013-tól egy évtizedig orosz befektetők tulajdonában volt, most írt alá szerződést egy jégtörő építésére Kanada számára. A hajógyár új kanadai tulajdonosa, a Davie Shipbuilding szeretné kihasználni a cég tapasztalatát, hogy megrendeléseket kapjon Washingtontól, és jégtörőket gyártson az Egyesült Államokban. A tervek, az alkatrészek és a szakértelem Finnországból érkezne.

Ez egy jelentős képesség, amelynek értéke csak növekedni fog a vitatott sarkvidéki viszonyok miatt

– mondta Elina Valtonen külügyminiszter.

Szembefordulás Oroszországgal

Finnország kényszerűségből tanult meg jégtörőket gyártani, mivel a Nyugattal folytatott kereskedelmének nagy része a Balti-tengeren keresztül zajlik – ez a világ egyik legforgalmasabb vízi útvonala, azonban a víz rendszeresen befagy.

Finnországban néhányan attól tartanak, hogy a megállapodások agyelszíváshoz vezethetnek. A finnek tapasztalataikat azonban nem most szerezték. A hidegháború alatt és után, amikor Helsinki igyekezett barátságban maradni Moszkvával, Finnország volt a Szovjetunió, majd később Oroszország egyik legfontosabb jégtörő beszállítója. A Helsinki Hajógyár még olyan nukleáris meghajtású modellekhez is készített hajótesteket, amelyek 1989 körül készültek el az akkori Szovjetunióban, és még ma is működnek. A hatalmas orosz sarkvidék kőolaj- és ásványkincseinek köszönhetően a szélsőséges időjárási viszonyok között közlekedő hajókra is érkeztek megrendelések.

Miután Oroszország 2022-ben nagyszabású inváziót hajtott végre Ukrajnában, majd ennek nyomán Finnország belépett a NATO-ba, ez az együttműködés megszűnt. Finnország részvényeik eladására kényszerítette a Helsinki Hajógyár orosz befektetőit. A részesedést a brit befektetők tulajdonában lévő kanadai Davie Shipbuilding vette át, amely a komplex, speciális hajók gyártására és az innovatív finanszírozásra összpontosítottak.

Finnországnak olyan tapasztalatai vannak, amelyeket nem lehet könyvekből megtanulni

– fogalmazott Mika Hovilainen, az Aker Arctic vezérigazgatója.

