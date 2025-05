Jogi és politikai következményekkel is járhat az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen számára, amennyiben az Európai Törvényszék szerdán az általa vezetett intézmény ellen ítél a Pfizergate-nek nevezett ügyben. Az Európai Bizottságot még azért perelte be a New York Times, mert a lap kérése ellenére a bizottság nem adta ki az Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója közötti SMS-eket, amelyeket még a vakcinabeszerzésekről szóló tárgyalások alatt váltottak egymással. A döntésnek nemcsak ezekre az üzenetekre lehet hatása, hanem ezen túlmutató, precedensértékű következménye is lehet.