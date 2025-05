Donald Trump várhatóan találkozik a szíriai vezetővel, miután bejelentette a szankciók feloldását

Az amerikai elnök közel-keleti útjának első napján több jelentős bejelentést is tett Rijádban: egyrészt az Egyesült Államok feloldja a Szíria ellen hosszú ideje fennálló szankciókat, másrészt 600 milliárd dolláros befektetési megállapodást köt Szaúd-Arábiával. A döntés óriási lökést adhat a több mint egy évtizedes polgárháború által sújtott Szíriának, ahol a lázadók decemberben megdöntötték Bassár el-Aszad elnök hatalmát – írja a Reuters.

A BBC szerint az amerikai elnök várhatóan szerdán röviden találkozik Ahmed al-Saraá szíriai ideiglenes elnökkel Szaúd-Arábiában. Trump szerint a szankciók feloldása „esélyt ad Szíriának a nagyságra”. A szíriai külügyminiszter, Aszaad al-Saibani a döntést fordulópontnak nevezte, amely lehetővé teszi az országnak a „stabilitást, önellátást és valódi újjáépítést a pusztító háború évei után”.

Az amerikai elnök szaúdi látogatásán elmondta, hogy Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg kérésére döntött a szíriai szankciók eltörléséről. „Mennyi mindent megteszek a koronahercegért. Túlságosan is kedvelem őt” – viccelődött Trump, hozzátéve, hogy a szankciók fontos szerepet töltöttek be, de most itt az ideje az ország fejlődésének. Washington 1979-ben terrorizmust támogató államnak nyilvánította Szíriát, 2004-ben további szankciókat vezetett be Bassár el-Aszad diktatúrájára gyakorolt nyomásként, majd ezeket a 2011-ben kezdődött polgárháború után tovább szigorította.

A szankciók korábban megakadályozták, hogy külföldi finanszírozás, beleértve a segélyeket is, eljusson Szíriába. Aszad bukása után a szíriai lakosság 90 százaléka a szegénységi küszöb alatt élt, és az új kormány azóta sürgette a szankciók megszüntetését.

Védelmi együttműködési megállapodás

A szaúdi látogatás másik fő eredménye egy 142 milliárd dolláros fegyverkezési csomag, amely a Fehér Ház szerint a legnagyobb védelmi együttműködési megállapodás, amit Washington valaha kötött. A teljes megállapodás energetikát, bányászatot és egyéb területeket is felölel, és Mohammed bin Szalmán szerint akár 1 billió dollárig is növekedhet a következő hónapokban. A szaúdi–amerikai kapcsolatok alapja évtizedek óta az olaj és a biztonság közti csereüzlet.

Trump az Iránnal kapcsolatos álláspontját is kifejtette, „a Közel-Kelet legrombolóbb erejének” nevezve az országot, és figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok soha nem engedi nukleáris fegyverhez jutni. Bár hajlandó lenne új megállapodást kötni az Iszlám Köztársasággal, de csak ha vezetői változtatnak jelenlegi politikájukon.

Közel-keleti körútján Trump Katart és az Egyesült Arab Emírségeket is meglátogatja. A Reuters értesülése szerint az amerikai elnök nem tervez izraeli utat.