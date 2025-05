Az EU-ban ma döntenek arról, hogy a jövőben „levágják-e” a korrupt tisztviselők kezét

Kulcsfontosságú pillanathoz érkezett az Európai Parlament annak az etikai testületnek a felállításában, ami az EP mellett más uniós intézményeket is vizsgálhatna a jövőben. A testület létrehozását már 2021 szeptembere óta követeli az Európai Parlament, a Katargate kirobbanása után pedig lendületet is kapott. Ugyanakkor az elmúlt időszakban a jobbközép Európai Néppárt és a tőle jobboldalra álló képviselőcsoportok blokkolják annak felállítását, most pedig egy bizottsági szavazás során az utolsó szögeket is beverhetik a testület koporsójába, amivel lényegében még azelőtt befejezné működését, hogy megkezdte volna a munkáját.