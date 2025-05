Németország Európa legerősebb hadseregének felépítésére készül

Friedrich Merz, német kancellár a „Jólét mindenki számára” kezdetű, egy héttel a beiktatása után tartott beszédében elmondta, sok tekintetben változtatni fognak Németország politikáján, és aláhúzta, hogy az új kormány tisztában van a Németország előtt álló nemzetközi és országos kihívásokkal, a többi között az államháztartás terén is – írja az MTI. Mindazonáltal hangsúlyozta azt is, hogy reményei szerint hazája „az emberek kemény munkája és találékonysága révén le fogja győzni a kihívásokat”.

Elismerte, hogy az ország soha nem élt át ilyen hosszú időszakot gazdasági növekedés nélkül, és aláhúzta, hogy Németország „ismét képes lehet a gazdaság olyan hajtóerejévé válni, amelynek az egész világ a csodájára jár”. Hozzátette, támogatni kívánják az Európai Uniót abban, hogy „a lehető legtöbb” kereskedelmi egyezményt hozza tető alá.

Célunk, hogy Németország és Európa olyan erőssé váljon, hogy soha ne kelljen fegyvert használnunk

– jelentette ki.

Mint hangsúlyozta, véget kell vetni azoknak az időknek, amikor Németország „egyszerűen tartózkodott az európai politika kulcsfontosságú pontjait érintő szavazástól”. Továbbá figyelmeztetett, hogy a Nyugatnak nem szabad megosztottá válnia Ukrajna kérdésében, és hozzátette, azon dolgozik, hogy biztosítsa az Európa és az Egyesült Államok közötti egységet az ukrajnai háború lezárásának ügyében.

„A Nyugat nem fogadhat el semmiféle »békediktátumot«” – emelte ki, rámutatva arra, hogy a háború kimenetele dönti el, hogy Európát és a világot a jog, vagy pedig a zsarnokság és a katonai erő kormányozza-e majd.

Friedrich Merz úgy gondolja, hogy Oroszország áll számos európai városban végrehajtott gyilkosság és a tenger alatti kábelek megrongálása mögött, és azt vetette Moszkva szemére, hogy ezen a módon igyekszik destabilizálni Európát. Lengyelországra kitérve a kancellár elmondta, Varsó legalább olyan fontos szerepet fog játszani Berlin számára az európai politika formálásában, mint Párizs.

Elítélték Ursula von der Leyent

Május 14-én, szerdán reggel hozta nyilvánosságra az ítéletét az Európai Törvényszék a Pfizergate-ként elhíresült ügyben, miután a The New York Times beperelte az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságot, amiért a bizottság elutasította a lap azon kérelmét, hogy hozzák nyilvánosságra a Von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla közötti üzenetváltásokat, amelyeket a koronavírus elleni vakcinák beszerzéséről szóló tárgyalások alatti időszakban küldtek egymásnak.

A bíróság a The New York Timesnak adott igazat és érvénytelenítette az Európai Bizottság azon döntését, amelyben elutasították a lap kérelmét, azaz a bizottságnak ki kellene adnia az SMS-eket a lapnak. Mindemellett a perköltségek kifizetése is az Európai Bizottságot terheli.

A bíróság ítéletéről

(Borítókép: Friedrich Merz 2025. május 14-én Berlinben, Németországban. Fotó: Florian Gaertner / Photothek / Getty Images)