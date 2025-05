Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere is elutazik a május 15-i törökországi béketárgyalásokra, a részvételét a Fehér Ház is megerősítette – számolt be róla az Ukrajinszka Pravda.

A találkozón részt veszt Ukrajna és Törökország küldöttsége is, emellett Steve Witkoff és Keith Kellogg amerikai megbízottak is. Egyelőre kérdéses, lesz-e orosz delegáció is Isztambulban.