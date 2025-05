Donald Trump nem hátrál, újabb óriási összeget vont el a Harvard Egyetemtől

Az amerikai kormány újabb, ezúttal 450 millió dollár (mintegy 162 milliárd forint) támogatást vont meg kedden a Harvard Egyetemtől, amiért az intézmény nem tett eleget a szövetségi adminisztráció elvárásainak többek között az antiszemitizmus elleni intézkedések formájában. A szövetségi oktatási minisztérium (Department of Education), az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma (Department of Health and Human Services) és az Általános Szolgáltatások Hivatala (General Services Administration) levélben tájékoztatta a Harvard Egyetemet a döntésről.