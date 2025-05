Meghalt a világ legszegényebb elnökeként ismert José Mujica

89 éves korában meghalt José Mujica, aki 2010 és 2015 között a mindössze 3,4 milliós Uruguay elnökeként azzal vált világszinten is ismerté, hogy államfőként is egyszerű, szerény körülmények között él, habár tisztségéhez járna rezidencia és magas fizetés is. Ellenfelei egyszer sem vádolták korrupcióval, és kormányzása alatt csökkent a szegénység, ugyanakkor emelkedett a költségvetési hiány.

José Mujica, Uruguay korábbi államfője, akit szerény életmódja miatt a „világ legszegényebb elnökeként” tartottak számon, 89 éves korában meghalt. A hírt a tisztséget most betöltő Yamandú Orsi jelentette be X közösségi csatornáján – adta hírül a BBC.

A Halál pontos okát nem hozták nyilvánosságra, de a férfi évek óta nyelőcsőrákban szenvedett.

A hírcsatorna felidézi, Mujicáa 2010 és 2015 között irányította a dél-amerikai országot. Elnökként egyszerű életmódjának, fogyasztást kritizáló magatartásának és az általa támogatott társadalmi reformoknak köszönhetően Mujica a mindössze 3,4 milliós ország vezetőjeként globálisan ismert politikai személyiséggé vált.

Fiatal korában, az 1960-as években segített megalapítani egy baloldali városi gerillacsoportot, a Tupamaros Nemzeti Felszabadítási Mozgalmat (MLN-T). Bár Mujica egész életében tagadta, hogy gyilkosságokat is elkövetett volna,

a szélsőséges csoport különféle támadásokat, emberrablásokat és kivégzéseket is végrehajtott.

Fidel Castro kubai forradalmának és a nemzetközi szocializmus hatására az MLN-T titkos ellenállási kampányt indított a demokratikusan megválasztott uruguayi kormány ellen. A későbbi elnököt ekkor négyszer is elfogták, egy alkalommal, 1970-ben pedig hat lövést is kapott, amit éppen csak sikerült túlélnie. A börtönből kétszer is megszökött, egyik esetben 105 társával együtt. 1973-ban a hadsereg puccsot hajtott végre, ekkor Mujica is aközé a 9 túsz közé került, akik kivégzésével a hatalom az államcsínyt végrehajtókat fenyegette, ha nem állnak le a harcokkal.

A BBC közölte, összesen 14 évet töltött börtönben, ahonnan 1985-ben szabadult véglegesen. Hozzáteszik, rabsága nagy részét borzalmas körülmények között, elszigeteltségben töltötte, később szabadulását élete legboldogabb napjának nevezte, és még elnökké válásával kapcsolatban is azt mondta, ahhoz az örömhöz képest „jelentéktelen volt”.

Szabadulása után pár évvel bekerült a törvényhozásba, aminek az alsó- és felsőházában is volt képviselő. 2005-ben miniszter lett egy baloldali koalíciós kormányban, majd 2010-ben, 74 évesen államfővé választották.

Csökkenő szegénység, növekvő hiány

Kormányzása alatt csökkent a szegénység és a munkanélküliség, az ország gazdasága évi 5,4 százalékos növekedést ért el, bár a BBC hozzáteszi, hogy mindezt meglehetősen kedvező gazdasági környezetben. Legalizálásra került az abortusz, az azonos neműek házassága és a marihuána rekreációs célú használata, de amivel Mujica igazán ismertté vált, hogy elutasította az elnöki rezidenciába való költözést, és feleségével a Montevideo külvárosában található szerény otthonukban maradt, és egy 1987-es Volkswagen Bogárral közlekedett, valamint fizetésének nagy részét is eladományozta.

Ugyanakkor a baloldali államfő kormányzását problémák is kísérték. Annak ellenére, hogy prioritássá tette, nem tudta megállítani az oktatás egyre súlyosodó gondjait, és politikájának eredményeként

jelentősen nőtt Uruguay költségvetési hiánya.

A BBC azonban megjegyzi, a „világ legszegényebb elnökeként” soha nem vádolták korrupcióval vagy azzal, hogy aláásná országa demokratikus rendjét. Mujica hivatali ideje végén 70 százalékhoz közeli hazai népszerűséggel rendelkezett.

Szóval mi az, ami felkelti a világ figyelmét? Az, hogy nagyon szegényen élek, egy egyszerű házban, és egy régi autóban járok? Akkor ez a világ őrült, mert meglepődik azon, ami a normális

– mondta, mielőtt leköszönt hivatalából.

A politikától 2020-ban vonult vissza végleg, bár továbbra is országa egyik meghatározó személyisége maradt. 2024-ben jelentette be, hogy daganatos beteg, ezt követően egyre gyakrabban lehetett koráról és halálának lehetséges közelségéről olvasni.

(Borítókép: Jose Mujica Montevideóban 2024. április 1-jén. Fotó: Ernesto Ryan / Getty Images)