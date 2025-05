Megszületett a bírói döntés a Menendez fivérek feltételes szabadlábra helyezéséről

Michael Jesic bíró kedden úgy döntött, hogy a testvérek korábbi, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélküli életfogytiglani büntetését 50 év letöltése utáni feltételes szabadlábra helyezés lehetőségére módosítja. A döntés az után született, hogy tavaly George Gascon, Los Angeles akkori kerületi ügyésze kérvényezte a büntetés enyhítését – írja a Sky News.

Az egész napos meghallgatáson több rokon, egy nyugalmazott bíró és egy korábbi rabtárs is felszólalt a Menendez testvérek büntetésének csökkentése mellett. A most 57 éves Lyle és 54 éves Erik videókapcsolaton keresztül jelent meg a tárgyaláson San Diego-i börtönükből. „Megöltem az anyámat és az apámat. Nem keresek kifogásokat és nem is próbálom igazolni” – mondta Lyle a bíróságnak. Erik is beszélt a felelősségvállalásról és bocsánatot kért családjától.

Unokatestvérük, Anamaria Baralt elmondta a bíróságnak, hogy a fivérek többször is kifejezték megbánásukat tetteik miatt. „Mindannyian, a család mindkét oldaláról úgy gondoljuk, hogy 35 év elég. A családunk megbocsátott nekik” – mondta.

A végső döntés még hátravan

Los Angeles megye ügyészei érveltek az újbóli ítélethozatal ellen, azt állítva, hogy a testvérek nem vállaltak teljes felelősséget a bűncselekményért. Nathan Hochman jelenlegi kerületi ügyész szerint a testvérek még nem állnak készen az újbóli ítélethozatalra, mert „nem vallottak színt teljesen” a bűncselekményeikről. Hivatala azt is kijelentette, hogy nem hiszi, hogy szexuálisan bántalmazták őket.

A bíró döntése új utat nyit a szabadság felé a testvéreknek több évtizednyi börtön után. Most már jogosultak feltételes szabadlábra helyezésre Kalifornia fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó törvénye alapján, mivel a bűncselekményt 26 éves koruk alatt követték el. Az állami feltételes szabadlábra helyezési bizottságnak azonban még döntenie kell, hogy szabadon engedi-e őket.

Az eredeti tárgyaláson az ügyészek azzal vádolták a testvéreket, hogy több millió dolláros örökségért ölték meg szüleiket, bár védőcsapatuk úgy érvelt, hogy önvédelemből cselekedtek, miután évekig szexuálisan bántalmazta őket az apjuk. A testvérek a vádemeléstől kezdve kitartottak amellett, hogy szüleik bántalmazták őket. Tavaly egy Netflix-sorozat és egy dokumentumfilm újra reflektorfénybe helyezte ügyüket.