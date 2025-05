Donald Trump: Éppen most szereztünk 4 billió dollárt, és ti a delegáció miatt vagytok csalódottak?

Mint írtuk, Donald Trump amerikai elnök Katarban nyilatkozott arról, hogy szerinte miért nem vesz részt Vlagyimir Putyin az isztambuli béketárgyalásokon, de belengette, hogy pénteken mégis elutazna a török fővárosba. Eközben Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy a Recep Tayyip Erdogan török elnökkel való egyeztetése után dönt arról, találkozik-e az orosz delegációval csütörtök délután.

Miután egyértelművé vált, hogy az orosz elnök nem jelenik meg az isztambuli megbeszéléseken, Trump az Air Force One fedélzetén úgy nyilatkozott: „Semmi sem fog történni, amíg Putyin és én nem találkozunk, rendben? És nyilvánvalóan ő nem is akart menni. Ment volna, ha azt gondolja, hogy én is ott leszek. De nem ment volna, ha én nem vagyok ott. És nem hiszem, hogy bármi is történni fog, akár tetszik, akár nem, amíg mi ketten nem találkozunk. De meg kell oldanunk, mert túl sok ember hal meg.”

Az Index.hr szerint az Abu-Dzabiba érkező Trump hozzátette, nem csalódott amiatt, hogy Putyin nem része az Isztambulba küldött delegációnak: „Miért lennék csalódott? Éppen most szereztünk 4 billió dollárt, és ti a delegáció miatt vagytok csalódottak? Nem tudok semmit a delegációról, nem is ellenőriztem.”

Az Abc News beszámolója szerint az isztambuli helyszín szimbolikus jelentőségű, hiszen 2022 márciusában éppen itt született meg az úgynevezett isztambuli kommüniké, amely keretbe foglalta egy lehetséges békemegállapodás feltételeit. Akkor Ukrajna örökös semlegességet vállalt volna (feladva a NATO-csatlakozás reményét), cserébe a biztonsági garanciákért. Később Isztambul volt a fekete-tengeri gabonakezdeményezés központja is, amely 2022–2023 között működött.

Az isztambuli találkozó

Az orosz delegációt Vlagyimir Medinszkij vezeti, aki a 2022-es tárgyalásokon is kulcsszerepet játszott. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki Ankarába érkezett Erdogan török elnökkel tartandó találkozójára, korábban kijelentette, hogy kizárólag Putyinnal hajlandó tárgyalni, mert „Oroszországban minden tőle függ”, és az orosz küldöttséget „statisztáknak” nevezte. „Tudnunk kell, hogy milyen szintű az orosz delegáció, milyen mandátummal rendelkeznek, és egyáltalán hozhatnak-e bármilyen döntést” – tette hozzá az ukrán elnök.

Trump, aki a békemegállapodás létrehozását politikai győzelemként kívánja eladni, a héten többször is utalt arra, hogy áttörés várható a megbeszéléseken. Még azt is felvetette, hogy személyesen is elutazna Isztambulba, ha a fejlemények indokolnák.

Az amerikai küldöttséget Marco Rubio külügyminiszter vezeti, aki hangsúlyozta: „Az orosz–ukrán konfliktusnak nincs katonai megoldása. Ez a háború nem katonai, hanem diplomáciai úton fog véget érni, és minél előbb megállapodás születik a háború befejezéséről, annál kevesebb ember hal meg.”

Putyin a múlt hétvégén javasolta a tárgyalásokat, válaszul Ukrajna követelésére, amelyet Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság és Lengyelország vezetői is támogattak egy kijevi látogatáson: egy teljes 30 napos tűzszünetről volt szó, amely alatt a béketárgyalások folytatódhatnak. Trump támogatta a tervet, sőt nyilvánosan sürgette Zelenszkijt, hogy „azonnal” egyezzen bele a találkozóba.

A tárgyalásokkal kapcsolatban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az Index kérdésére azt mondta, „ha Putyin nincs rajta a listán, akkor az azt jelenti, hogy nem akar tárgyalni”. Szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök főképp az Oroszországnak kedvező harctéri helyzet miatt nem ment el csütörtökön Isztambulba, ahol hármas elnöki találkozót terveztek közte, ukrán kollégája, Volodimir Zelenszkij és az amerikai államfő, Donald Trump között.

Az orosz–ukrán háború eseményeit az Index is folyamatosan követi, csütörtöki élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.