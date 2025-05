Nem elég a repülő palota, légi közlekedési megállapodás született Katar és az Egyesült Államok között

Négynapos közel-keleti útján Katarban Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy légi közlekedési megállapodás született a két ország között. Ez ugyanakkor nemzetbiztonsági aggályokat vet fel az amerikai szenátorok, ráadásul továbbra is nagy vitákat okoz az a Boeing 747-es repülőgépet, amelyet egyesek szerint Donald Trump kapott.

Donald Trump amerikai elnök szerdán jelentette be, hogy a Boeing 96 milliárd dolláros üzletet kötött Katarral, és akár 210 repülőgépet is eladhat az Egyesült Államok a közel-keleti országnak. Az amerikai−katari tárgyalások egyik fő eleme volt a Qatar Airways-szel aláírt megállapodás. A Fehér Ház állítása szerint csak a légi közlekedési egyezség évente 154 ezer munkahelyet fog támogatni − írta a The Guardian.

Emellett egy több mint 38 milliárd dolláros védelmi beruházásról is szándéknyilatkozatot tett Katar. Az egyezséget megelőzően Donald Trump visszautasította azokat a vádakat, amely szerint ő kapta volna a 400 millió dollár értékű Boeing 747-es repülőgépet. Állítása szerint az amerikai kormány használja majd ideiglenesen Air Force One-ként, ameddig az új Boeingek megérkeznek, melyek leszállítása késésben van.

Az amerikai elnök az elmúlt napokban egy bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy „csak egy ostoba nem fogadná el ezt az ajándékot az országunk nevében”, hozzátéve, hogy a repülőgép amerikai birtokba kerülése komoly megtakarítást jelent az ország költségvetése számára.

A Boeing repülőgépgyártó még 2018-ban – Donald Trump előző elnöksége idején – kapott 3,8 milliárd dolláros megrendelést két, elnöki célokra kialakított „jumbo jet” legyártására, amelyek a tervek szerint 2029-ben állhatnak szolgálatba.

A mindenkori amerikai elnök által használt különleges repülőgépet nevezik Air Force One-nak, ami a légierő kötelékében szolgál és a védelmi minisztériumhoz tartozik. Az amerikai elnökök 1990 óta használják a jelenlegi Air Force One-t, ami két Boeing 747-200-ast takar.

Az ajándék azt követően érkezett Amerikába, hogy Donald Trump cége szerződést kötött Katarral egy luxus üdülőhely és golfpálya fejlesztéséről Doha mellett. Az amerikai főügyész, Pam Bondi „jogilag megengedettnek” minősítette a repülőgép átvételét.

Demokrata politikusok a Katar által bejelentett ajándékozási szándék és annak elfogadása nyomán etikai vizsgálatot követeltek. Ritchie Torres képviselő még vasárnap azt írta, hogy a gép elfogadása megsérti az amerikai alkotmány javadalmazásról szóló záradékát, amely kifejezetten tiltja, hogy közhivatalt betöltő személy bármilyen ajándékot, javadalmazást, hivatalt és címet elfogadjon bármely uralkodótól vagy külföldi államtól.

Még a republikánus szenátorok között is felháborodást okozott a légi közlekedési megállapodás aláírása, Ted Cruz texasi szenátor arra figyelmeztetett, hogy ez az üzlet „jelentős kémkedési és megfigyelési problémákat vet fel”, míg Shelley Moore Capito nyugat-virginiai szenátor egyenesen azt mondta, hogy „poloskák után fog nézni”.

Nikki Haley volt amerikai ENSZ-nagykövet nem jó gyakorlatnak nevezte a külföldi ajándék elfogadását, amely „veszélyezteti a hírszerzést és a nemzetbiztonságot”. Emiatt Donald Trump az aggályok eloszlatása érdekében a védelmi minisztériumnak adná át a Boeing 747-est.