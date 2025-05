A holland EP-képviselő szerint a Fidesz átláthatósági törvénye hadüzenet az EU-nak

Orbán Viktor új törvényjavaslata szerint a civil társadalom és a sajtó is büntetőjogi következményekkel nézhet szembe, ha külföldi támogatást fogad el, ami „veszélyezteti Magyarország szuverenitását”. Tineke Strik holland EP-képviselő szerint ez a lépés nemcsak a magyar civil társadalom elleni támadás, hanem az EU ellen is hadüzenet, amely a demokratikus értékek védelmét és az autokrácia megerősítését célozza. Az Európai Parlament és az EU tagállamai május végén dönthetnek a következő lépésekről.

„Orbán Viktor gyakorlatilag totális háborút hirdetett a magyar civil társadalom ellen az új törvényjavaslattal” – fogalmazott a Népszavának Tineke Strik holland zöldpárti EP-képviselő, aki az Európai Parlamentben a magyar jogállamiságról szóló jelentés felelőse.

A parlament honlapjára feltöltött tervezet értelmében büntetőjogi következményei lehetnek annak, ha egy civil szervezet, sajtótermék vagy vállalat külföldi támogatásban részesül, és ezzel – a szöveg szerint – „veszélyezteti Magyarország szuverenitását”.

Márpedig a javaslat szuverenitássértésként értelmezi, ha valaki bírálja vagy kétségbe vonja az Alaptörvényben rögzített úgynevezett „alkotmányos alapértékeket” – például a keresztény értékek vagy a család védelmét, a demokratikus jogállamiságot, az önazonossághoz való jogot vagy épp a békés nemzetközi együttélés eszményét.

Tineke Strik szerint ez nemcsak a hazai civilek elleni lépés, hanem az EU-nak is üzenet: a javaslat azt sugallja, hogy minden olyan pénzügyi támogatás, amely nem a kormányzathoz fut be, már külföldi beavatkozásnak minősül. Az EP-képviselő szerint ez egy újabb mérföldkő az autokratikus hatalomgyakorlás megszilárdításában.

Az uniós tagállamok május 27-én tartanak meghallgatást Magyarország jogállamisági helyzetéről az Általános Ügyek Tanácsában. Ha a folyamat továbbhalad, az akár a 7. cikk szerinti eljárás következő szakaszát is elindíthatja – ennek végén pedig az sem kizárt, hogy Magyarország szavazati jogát felfüggesztik az Európai Tanácsban.

Benyújtották az átláthatóságról szóló törvényjavaslatot

Mint arról az Index is beszámolt, Halász János, a Fidesz országgyűlési képviselője kedd éjfél előtt nyújtotta be a parlamentnek „A közélet átláthatóságáról” című törvényjavaslatot, amelyet korábban Orbán Viktor miniszterelnök „húsvéti nagytakarításként” harangozott be.

A benyújtott tervezet a külföldről támogatott szervezetekre vonatkozó szigorú szabályozást tartalmazza. Az előterjesztés szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal kezdeményezheti a kormánynál a szervezet hivatalos nyilvántartásba vételét, ha úgy ítéli meg, hogy annak tevékenysége Magyarország szuverenitását veszélyezteti.

Az indítvány indoklásában Halász János hangsúlyozta, hogy „a közéleti tevékenység a demokráciában minden magyar állampolgár alapvető joga, amelyet meg kell védeni az idegen érdekek és külföldi pénzügyi erőforrások befolyásától”. A képviselő szerint „a külföldi befolyásolás súlyosan torzítja a demokratikus vitát, valamint a társadalmi és politikai akaratképzést”.

A törvénytervezet szerint Magyarország szuverenitását sérti minden olyan, külföldről finanszírozott közéleti tevékenység, amely az ország függetlenségét, jogállamiságát, alkotmányos önazonosságát, keresztény kultúráját, a család és a biológiai nemek elsődlegességét, a külhoni magyarokért vállalt felelősséget, illetve a béke, a biztonság és a más országokkal való együttműködést negatívan tünteti fel vagy ezek ellen hat.

A javaslat részletesen definiálja a „közélet befolyásolására irányuló tevékenységet”, amely magában foglalja „a demokratikus vitára, valamint az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolására irányuló tevékenységet”, „a választói akarat befolyásolására irányuló tevékenységet”, valamint „az olyan tevékenységet, amely befolyást gyakorolhat a választások kimenetelére”.