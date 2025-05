Robert Fico öt lövést kapott, majdnem megölték – egy év után most visszatért a helyszínre

Robert Ficóról eddig is tudtuk, hogy van stílusa, amit lehet szeretni vagy nem szeretni. A szlovák miniszterelnök ezúttal sem hazudtolta meg önmagát: napra pontosan egy évvel az ellene elkövetett merénylet után Nyitrabányára szervezett kormányülést.

A közép-szlovákiai kisváros felkészült Robert Fico fogadására, kora délután a kormányülés helyszínéül szolgáló kultúrház környékét már nem lehetett autóval megközelíteni. A Bányászok terén háromméterenként rendőrök álltak, a tetőn pedig mesterlövészek távcsövekkel figyelték a területet.

A sarkon lévő fagyizóban Petra kissé szorongva várta a mai napot.

Petra azt mondja, hogy nem politizál, de Ficót erős, karkateres vezetőnek tartja.

„Érthetetlen, hogyan történhetett ilyesmi, szerencsére azonban felépült a miniszterelnökünk. Mivel végül minden jóra fordult, most már elmondhatom, hogy azon a napon kiemelkedő forgalmam volt, a nagy ijedtség után sokan ültek be fagyizni.”

A szemközti kocsmában, miután Milan megtudta, hogy Magyarországról érkeztünk, azonnal megosztotta velünk, hogy két politikust kedvel igazán, Robert Ficót és Orbán Viktort.

„Engem nagyon megrázott a tavalyi támadás. Pár sarokra lakom, így otthon hallottam a lövéseket. Azonnal rohantam ide, de mire megérkeztem, már elvitték Ficót és az elkövetőt. Ő a kedvenc politikusom, pont olyan, mint az önök miniszterelnöke, Orbán Viktor.”

Milan elárulta, hogy szabadságot vett ki csütörtökre, a délutánt sörözéssel tölti, és bízik benne, hogy láthatja kedvenc szlovák politikusát.

A bevásárlásból épp hazainduló nyugdíjas nénit azonban nem zaklatta fel, hogy a városába érkezett az ország első számú vezetője. „Én már öreg vagyok, nem érdekel a politika, Fico sem, és a többiek sem. Tudom, mi történt tavaly ilyenkor, sajnálatos, de szerencsére felépült, és most már teljesen egészséges.”

A kultúrház előtt még nagyobb volt a rendőri készültség, az újságírókat alaposan átvilágították, a biztonsági emberek beletúrtak a táskánkba, sőt még a pénztárcánkat is átnézték. Hasonló procedúrán mentek át azok az érdeklődők is, akik a helyszínen várták Robert Ficót és a kormány tagjait.

A miniszterelnök 14 óra 56 perckor érkezett meg páncélozott Audijával, és mielőtt kiszállt volna, nyolc testőr vette körbe az autót. Fico, ahogy pontosan egy éve tette, most is kiment az őt köszöntő emberek közé, akik közül többen megtapsolták.

Egy rövid kormányülést követően Robert Fico elmondta, hogy egy év után miért tért vissza Nyitrabányára.

Nyitrabányán rendes, tisztességes emberek laknak. Kedvelem ezt a várost, azért is, mert sok bányászcsalád él itt, így a jövőben is szívesen jövök. A város nem tehet arról, ami 2024. május 15-én történt, ellentétben a médiával és az ellenzékkel. Ahogy tavaly, most is kimentem az emberek közé, és ugyanazokat az arcokat láttam. Szimbolikus jelentősége van, hogy ma újra itt vagyunk. Hiába támad minket folyamatosan az ellenzék, hiába jár élen a gyűlöletkeltésben, mi mindig kulturáltak maradunk.