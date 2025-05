A magyar közösség kéznél van bűnbakként – megrázó figyelmeztetést kaptak az erdélyi magyarok a választások előtt

Interjút adott egy erdélyi magyar hírportálnak Nicusor Dan, a romániai elnökválasztás második fordulójában hamarosan George Simionnal megmérkőző államfőjelölt. A politikus szerint ellenfele győzelme esetén az ország elszigetelődne, ezért reálissá válna egy államcsőd lehetősége és a gazdasági nehézséges bűnbakjaként a szélsőséges Simion a magyarokat tenné bűnbakká. Elmondta azt is, hogy szeretné, ha a Nyugat-barát pártok, így az RMDSZ is részt venne a kormányzásban. A nemzetiségek jogaival kapcsolatban megjegyezte, a mostani jogszabályok világosan védik őket, de ha azok nem megfelelőek a parlamenti pártok tárgyalások révén módosíthatják őket.

Romániában tanúi lehetünk az etnikai erőszak visszatérésének, és amennyiben George Simion lenne az államelnök, és rosszul működne a gazdaság, az emberek szenvednének, ő „bűnbakot fog keresni”, és „a magyar közösség kéznél van mint bűnbak” – mondta Nicusor Dan független államfőjelölt, bukaresti főpolgármester a Krónika portálnak adott interjúban – írta az MTI.

A május 18-i romániai elnökválasztáson a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a kisebb erdélyi magyar pártok által is támogatott Nicusor Dan az erdélyi magyar közéleti portálon csütörtökön megjelent interjúban úgy értékelt: A romániai magyar közösség emlékszik az 1990-es évekbeli konfliktusokra, és „senki sem akar visszatérni azokhoz az időkhöz”.

Közölte azt is, hogy államelnökké választása esetén azt szeretné, ha a Nyugat-barát pártok – az RMDSZ-t és a kisebbségek képviselőit is beleértve – részt vennének egy új kormány megalakításában, és a kormány programjának kidolgozásában maga is részt szeretne venni. Mint fogalmazott, „az a víziója”, hogy a polgároknak ne kelljen megszenvedniük a gazdaság stabilizálását célzó intézkedésekért, ezért először az állami pazarlás csökkentésére és a nagy adóelkerülők adóbevételének növelésére összpontosítana. Elmondta, hogy reformpárti miniszterelnököt szeretne, és Ilie Bolojan ideiglenes államfőt megfelelő személynek tartja a feladatra.

Ellenfeléről, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnökéről közölte: George Simion nem élvezi az európai, amerikai partnerek, a pénzpiacok bizalmát, megválasztása esetén Románia hitelfelvételi költségei növekedni fognak, és valós az államcsőd veszélye, Románia elszigetelődik az Európai Unióban, és felfüggesztik az uniós forrásokat. „És ahogyan azt a történelemből tudjuk: mit tesznek a szélsőségesek, ha a gazdaság rosszul működik, és az emberek szenvednek? George Simion bűnbakot fog keresni. A magyar közösség kéznél van, mint bűnbak” – mondta Nicusor Dan.

A független jelölt közölte államelnökként elgondolkodna azon, hogy kisebbségi ügyekért felelős tanácsost alkalmazzon, és véleménye szerint a magyar közösség sok értékes emberrel rendelkezik, akiket szívesen látna maga mellett.

Nicosur Dan a magyar közösség nemzeti jelképeinek használata kapcsán közölte: Románia törvényei biztosítják a nemzeti közösségek számára azokat a kulturális és politikai jogokat, amelyeket szabadon gyakorolhatnak, és ha a meglévő törvények „nem elegendőek”, a parlamenti pártok tárgyalások révén módosíthatják őket. Úgy vélte, a közös problémát a települések fejlődése jelenti, és virágzó közösségekben nagyobb öröm a kulturális, történelmi és hagyományos ünnepeket megülni.

A független jelölt Orbán Viktor miniszterelnök román választásokra vonatkozó nyilatkozatai kapcsán elmondta, egy vezetőnek kötelessége mindent megtenni az emberek jólétéért, a társadalmi és etnikumok közötti békéért, a nagyobb jólét eléréséért, és a magyar miniszterelnök is így tett, amikor meghallgatta az RMDSZ álláspontját, és kijelentette, hogy a romániai magyarok saját érdekeik és törekvéseik szerint hozhatják meg döntéseiket.

Meggyőződésem, a magyar közösség tisztában van azzal, hogy George Simion és társai kigúnyolták a nyelvüket, jogaikat, sőt őseik sírját is meggyalázták, ami minden közösség számára szent érték. Egy temető elleni támadás a történelem, a közösségi emlékezet elleni erőszakos cselekedet, amit nem lehet megbocsátani

– húzta alá Nicusor Dan az úzvölgyi katonatemető román szélsőségesek (köztük George Simion) általi feldúlására utalva.

Arról, hogy a romániai magyar közösség őt támogatja a vasárnapi második fordulóban, kijelentette, hogy ez egy olyan közösség üzenete, amely ismét bizonyítja, hogy egységes jogainak, érdekeinek és Románia európai helyének védelmében.

Orbán Viktor inkább George Simionban látná a szövetségesét

Orbán Viktor miniszterelnök május 9-én, pénteken mondott beszédet a tihanyi apátságban, amiben többek között a romániai elnökválasztásról is megosztotta gondolatait. A kormányfő közölte, teljesen egyetért George Simionnak a román elnökjelölti vitában elhangzott azon kijelentésével, miszerint most „a keresztény Európának van itt az ideje, amelyben harcolni fogunk a jogunkért, hogy európai polgárok legyünk”.

A magyar miniszterelnök ehhez hozzátette, a két ország történelmi sorsközösségben él egymással, és kormánya nem akar beleszólni a most folyó elnökválasztási küzdelembe. Biztosította a leendő győztest, hogy Magyarország az összefogás és az együttműködés talaján áll, ezért nem támogatnak semmilyen elszigetelést, politikai retorziót Romániával és annak vezetőivel szemben. Megjegyezte, mind a magyarok, mind a románok teljes jogú tagjai az Európai Uniónak, és azok is maradnak és „a kereszténységért és a szuverenitásért folytatott küzdelemben számítanunk kell egymásra”.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az apátságban elmondott szavaiért a külhoni magyarság elárulásával vádolta a miniszterelnököt.

Orbán Viktor azt teszi most az erdélyi, partiumi és székelyföldi magyarokkal, amit korábban a kárpátaljai és a délvidéki honfitársainkkal. Bezsebeli a szavazataikat, majd elárulja őket, és a fejük felett magyarellenes politikusokkal szövetkezik, és közben szuverenitásról és kereszténységről hazudozik

– írta az ellenzéki vezető. Hozzátette, a Tiszának nem számít ki kerül hatalomra Romániában, számukra a magyarok érdekei mindig elsőbbséget élveznek majd.

A kormányfő beszédével kapcsolatban később Kövér László házelnök elmondta, az pusztán arról szólt, hogy Magyarország a választók döntése nyomán kormányzó erőkkel, akár a kétoldalú kapcsolatok, akár az adott országban élő nemzeti közösségek ügyeit tekintve, akár pedig a brüsszeli politikát, az európai uniós közös ügyeket illetően hajlandó együttműködni. Hozzátette, bárkit is válasszanak meg Romániában elnöknek, a legfontosabb szempont számukra az ott élő magyar közösségek jogainak, méltóságának és érdekeinek tiszteletben tartása. Közölte, korábban több szomszédos ország esetében is megtörtént már, hogy az erős magyarellenes álláspont megváltozott.

A román elnökválasztás első fordulóját magabiztos fölénnyel megnyerő George Simion, a második forduló előtt, magyar szavazatokra számítva Orbán Viktoros szórólapokkal kezdett kampányolni az erdélyi Kolozs megyében. A kiadványokon a magyar miniszterelnök arcképe mellett a tihanyi beszédből is szerepel egy nem teljesen pontos idézet.

(Borítókép: Nicusor Dan 2025. május 14-én Bukarestben. Fotó: Anadolu / Getty Images)