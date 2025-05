Ez az ajándék még a repülő palotánál is értékesebb lehet Donald Trumpnak

Már Hillary Clinton, korábbi külügyminiszter, elnökjelölt és first lady is megszólalt Trump 400 milliós, ajándékba kapott repülőgépéről. Közben a nemzetközi sajtó arról cikkezik, hogy nem az égi palota lehet a legértékesebb ajándék, amit Trumpnak szánnak a közel-keleti országok.

„Senki sem ad ingyen egy 400 millió dolláros repülőgépet anélkül, hogy cserébe ne várna valamit. Legyetek már komolyak” – reagált Hillary Clinton, Donald Trump korábbi demokrata kihívója arra a hírre, hogy az elnök elfogadna egy nagyon drága ajándékot, nevezetesen egy Jumbo Jet repülőgépet a katari királyi családtól, és azzal utazna az Air Force One helytett.

Trump kedden Szaúd-Arábiában kezdte meg második hivatali idejének első nagyobb tengerentúli útját, ezután látogatott a repülőgépet felajánló Katarba, csütörtökön pedig az Egyesült Arab Emírségekbe utazik. Egy ideig úgy volt, hogy ezután csatlakozik Volodimir Zelenszkij elnökhöz és Vlagyimir Putyin állmfőhöz, akik Isztambulban tárgyaltak volna a békéről, azonban utóbbi a találkozóra nem ment el.

Trump diplomáciai küldetését azonban beárnyékolták az Air Force One helyettesítésére használni kívánt repülőgép elfogadása miatti etikai, és biztonsági aggályok. Trump szerint azonban csak egy „hülye” utasított volna vissza egy ilyen ajánlatot. Többen, igy Clinton is arról beszélt, hogy Katar biztosan várni fog valamit az ajándékért.

Reuters: a szaúdiak is egy ajándékkal kedveskedtek Trumpnak

A Reuters elemzése egy egészen másféle ajándékra is felhívja a figyelmet, amelyet az elnök nem Katartól, hanem Szaúd-Arábiától kaphatott, és ami nem egy repülő volt, hanem valami egészen más, de sokkal értékesebb. Emlékeztetnek, hogy Szaúd-Arábiának továbbra is jelentős befolyása van az olaj világpiaci árának meghatározásában, mivel ez az ország vezeti az Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét (OPEC+), amely gyakorlatilag az olajtermelő országok kartellje.

Az újság szerint Szaúd-Arábia a találkozó előtt azzal kedveskedett Trumpnak, hogy kiadta az OPEC-tagoknak, hogy növeljék az olajkitermelés mértékét, ezzel jelentősen csökkentve az olaj árát.

Ezzel jelentősen segítettek Trumpnak. Először is, a csökkenő energiaárak segíthetnek minimalizálni Trump vámjainak inflációs hatását, és támogathatják a gazdasági aktivitást egy olyan időszakban, amikor az amerikai fogyasztók és vállalkozások szoronganak a vámok hatásai miatt.

Emellett az alacsonyabb olajárak támogathatják Trumpnak az ukrajnai háború befejezésére irányuló közvetítői erőfeszítéseit, ugyanis az energiaárak zuhanása nyomást gyakorol Oroszországra, amely nagymértékben függ az olaj- és gázbevételektől.

Rijád döntése a kitermelés növeléséről segíthet ellensúlyozni az Irán és Venezuela elleni szankciók miatt kieső olajat is az amerikai piacon, amely gazdasági korlátozásokat a Trump-admanisztráció az elmúlt hónapokban szigorította.

Ezek hosszútávon hozzájárulhatnak Trump elnök belföldi támogatottságának fenntartásához, amely mutatója bezuhant azóta, hogy több mint 100 nappal ezelőtt átvette az elnökséget.

Brutális mennyiségű fegyver az olajár csökkentéséért

Azonban, a pontosság kedvéért azért érdemes azt is elmondani, hogy Szaúd-Arábia döntését az olajárháborúval felérő intézkedés megindításáról több megfontolás is vezérelte, nem csak az, hogy így akarnak jó pontokat szerezni a világ vezető hatalmánál. Rijád legfőabb vágya az OPEC+ tagok megbüntetéséne, amiért azok nem tartják be a termelési kvótákat, emelett a közel-keleti királyságnak az is célja, hogy nagyobb piaci részesedésre tegyen szert. Például éppen az Egyesült Államokban, ahová az utóbbi évtizedekben egyre kevesebb szaúdi olaj érkezik, köszönhetően annak, hogy Washington a mexikói-öböl tározóinak kitermelésével szinte teljesen kiváltotta a közel-keleti ország olaját – írja a Reuters.

Donald Trump egyébként komoly üzletet kötött Szaúd-Arábia de facto vezetőjével, Mohamed bin Szalmánnal. A koronaherceg 600 milliárd dolláros befektetést jelentett be az Egyesült Államokban, és, hogy 142 milliárd dollár értékben vásárolnak hadieszközöket az USA-tól. A Katarral – tőlük kapta a repülőt Trump – kötött megállapodásokról ebben a cikkünkben olvashat bővebben.

Rijád egyébként azért fegyverkezik, mert regionális riválisa, Irán is ezt teszi. A Biden-adminisztráció törekedett arra, hogy Szaúd-Arábiával minimalizálják a gazdasági és politikai kapcsolatot, mert a rezsim nem tartja tiszteletben az emberi jogokat. Mint látható Donald Trump ettől eltérő külpolitikát alkalmaz.