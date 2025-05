Az Index szerda este beszámolt arról, hogy Vlagyimir Putyin nem szerepel az orosz delegáció tagjai között a csütörtöki, Ukrajnával folytatandó isztambuli béketárgyalásokon. A küldöttséget elnöki tanácsadója, Vlagyimir Medinszkij vezeti, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az mondta, csak akkor hajlandó részt venni, ha Putyin is megjelenik. Az orosz elnök után pedig Donald Trump is jelezte, hogy nem utazik Törökországba.

Orosz részről egyelőre nem érkezett indoklás, hogy Putyin miért nem vesz részt személyesen a béketárgyaláson, és miért csak egy alacsonyabb rangú delegációt küld – az orosz tárgyalók között még a külügyminiszter, Szergej Lavrov sem kapott helyet, pedig az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio is jelen van.

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő szerint a szerda esti bejelentés Putyin távolmaradásáról a következő üzenetet hordozza:

Ha Putyin nincs rajta a listán, akkor az azt jelenti, hogy nem akar tárgyalni. Ezt körülbelül két-három hónapja már feltételezzük.

Kis-Benedek József szerint Moszkva azért nem nyitott a béketárgyalásokra, mert jelenleg viszonylag gyorsan halad előre Ukrajnában. Szerinte ebben a helyzetben érthető, hogy „nincs semmiféle megállapodásra szándékuk és akaratuk”. Így pedig orosz részről „nincs sok értelme, hogy Putyin elmenjen”.

Ezek lehetnek a következmények

A biztonságpolitikai szakértő a találkozó kihagyásának következményeiről elmondta, hogy „ez azt jelenti, hogy az amerikaiak eléggé durcásak lesznek – ismerve Trump hozzáállását az ilyen történésekhez. Az amerikai elnök jelenleg a Közel-Keleten tartózkodik, és azt mondta, hogyha valami értelmes kijön ebből a tárgyalásból, akkor ő is Isztambulba utazik. Nyilván learatni a babérokat, de erre nem kerül sor, úgyhogy Trump sem megy” – fogalmazott Kis-Benedek József.

A biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta, hogy a tárgyalásoktól való orosz elzárkózás egyértelmű, ami miatt elképzelhető, hogy az ukránok sem tárgyalnak a várakozásaiknál alacsonyabb diplomáciai szintű orosz küldöttséggel.

Nemhogy Putyin nem megy, hanem jóval alacsonyabb szintre vitték az orosz delegációt. Az ukrán elnök már ott van Isztambulban a stábjával, de érthető módon Putyint kezeli partnerként. Tehát, ha Putyin nem megy el, akkor Zelenszkij sem vesz részt ezen a megbeszélésen, két szinttel alacsonyabb delegációval nem tárgyal, ez teljesen világos.

A Sky News legfrissebb értesülései szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem döntötte el, hogy leül-e tárgyalni az alacsonyabb szintű orosz diplomáciai delegációval.

Kis-Benedek József összességében úgy értékeli a jelenlegi helyzetet, hogy „ez kudarc”.

Az Index felvetésére, mely szerint van-e bármi értelme a mai eseménynek, úgy fogalmazott, hogy „a csütörtöki tárgyalásnak jelenlegi formában semmi értelme nincs”.

Ilyen következmények lehetnek

A biztonságpolitikai szakértő elmondta, egyelőre nem tudni, hogy Vlagyimir Putyin távolmaradásának milyen következményei lesznek Oroszországra nézve. Azonban emlékeztetett, hogy Donald Trump azt mondta, ha ez bekövetkezik, akkor valószínűleg újabb szankciókat hoznak Oroszország ellen. Elmondta, olyan következmény is lehet, hogy „Trump belengette azt is, hogy [Isztambul után – a szerk.] kiszáll a tárgyalások szponzorálásából, szervezéséből, amit én persze nem tartok elképzelhetőnek”.

Az Indexnek nyilatkozó szakértő úgy fogalmazott: „Nyugati értékelés szerint mindenképpen negatív fordulat, hogy Vlagyimir Putyin nem találkozik Volodimir Zelenszkij elnökkel.” Azonban Kis-Benedek József hozzátette, az oroszok olvasatában ez nem feltétlenül negatív, mert az ő álláspontjuk az, hogy pillanatnyilag nem akarnak tárgyalni, és ezt valamilyen formában megindokolják.

Felemlegette, hogy Vlagyimir Putyin a múltban már többször is azt mondta, hogy Zelenszkijvel nem hajlandó tárgyalni. Hasonló kijelentéseket tett az ukrán elnök is Putyinról, de ez most már megváltozott.

Az igazság valahol ott van, hogy az oroszok nem akarnak az ukránokkal tárgyalni.

– mondta a szakértő.

Ez történt eddig

Az új amerikai elnök, Donald Trump egyik programpontja volt, hogy békét teremt Európában, azzal, hogy tárgyalóasztalhoz ülteti Ukrajnát és Oroszországot. A republikánus elnök és külügyi csapata januári beiktatásuk óta valóban azon dolgoznak hogy valamilyen megállapodást tető alá hozzanak, azonban ezt több körülmény is nehezíti.

Donald Trump tárgyalóasztalhoz kényszerítette a saját maga által támogatott Ukrajnát a katonai segélyek ideiglenes felfüggesztésével, miután találkozójuk a Fehér Házban J.D. Vance alelnök és Voldimir Zelenszkij ukrán elnök között kialakult heves vita miatt botrányba fulladt.

Azonban az agresszor, Oroszország továbbra sem tűnik hajlandónak a békekötésre.

Az amerikai–orosz diplomáciai közeledés egyébként még februárban kezdődött, amikor az Egyesült Államok és Oroszország magas rangú diplomatái és külügyi tisztviselői Szaúd-Arábiában egyeztettek, azóta létrejött egy részleges fegyverszünet a Fekete-tengeren az orosz–ukrán háborúban, és volt egy Trump–Putyin telefonbeszélgetés is, azonban a szélesebb béketárgyalások folyamata egyre inkább úgy néz ki, hogy befagyott.

