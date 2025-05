Volodimir Zelenszkij felháborodott, sajtótájékoztatót tart, miután elmaradt a történelmi találkozója Vlagyimir Putyinnal

Az ukrán elnök tájékoztatóját azzal kezdte, hogy magas szintű delegációval érkezett Törökország fővárosába. „Jelen van a külügyminiszter, az elnöki hivatal vezetője, a védelmi miniszter, a vezérkari főnök, a biztonsági szolgálat vezetője és a hírszerző szolgálatok képviselői” – sorolta Zelenszkij, hozzátéve, hogy a török fél is a legmagasabb szintű delegációval fogadta az ukrán küldöttséget.

A Sky News szerint a béketárgyalásokkal kapcsolatban azonban módosított a korábbi tervein: „Úgy döntöttem, hogy küldök egy delegációt Isztambulba, de nem mindenkit” – magyarázta az ukrán elnök, miután kiderült, hogy Oroszország csak alacsony szintű delegációt küldött a tárgyalásokra. Zelenszkij közölte, hogy az ukrán küldöttséget a védelmi minisztere fogja vezetni, és más katona-, valamint hírszerző tisztek is részt vesznek benne.

„Ez a találkozó török, ukrán, amerikai és orosz részvétellel zajlik” – tette hozzá az isztambuli eseménnyel kapcsolatban.

Zelenszkij az orosz delegációt bírálta

Az isztambuli tárgyalások körül továbbra is bizonytalanság uralkodik, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy döntött, hogy nem vesz részt személyesen a megbeszéléseken. Az orosz vezető távolmaradása jelentősen csökkenti az áttörés esélyét, különösen annak fényében, hogy Donald Trump amerikai elnök korábban kijelentette: „Semmi sem fog történni, amíg Putyin és én nem találkozunk.”

Volodimir Zelenszkij ezt követően az orosz delegációt bírálta. „Látjuk az Orosz Föderáció képviselőit, és értjük, milyen szintről van szó” – mondta az ukrán elnök. Zelenszkij azzal vádolta Oroszországot, hogy tiszteletlenséget mutat a küldöttség megválasztásával kapcsolatban.

„Oroszországnak legalább valamit, legalább a delegáció szintjét demonstrálnia kellene” – folytatta. „Ha nem látjuk ezt a demonstrációt, az azt jelenti, hogy nem állnak készen arra, hogy beszéljenek a háború befejezéséről és döntéseket hozzanak. Ez azt jelenti, hogy híján vannak a politikai akaratnak.”

Zelenszkij rámutatott, hogy nem csak az Ukrajnával szembeni tiszteletlenségről van szó, mivel Donald Trump is „emberek nagy csoportját” küldte a tárgyalásokra. Azt is elmondta, hogy ha a mai törökországi béketárgyalásokon technikai szinten sikerülne tűzszünetet elérni, akkor akár el is lehetne tekinteni az orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal való találkozótól. Az ukrán elnök egyúttal felszólította Ukrajna szövetségeseit, hogy gyakoroljanak nagyobb nyomást Moszkvára, ha az nem mutat hajlandóságot a tárgyalásokra.

A Krím helyzete

A Krím félsziget helyzetére is kitért, miután korábban már említette, hogy Erdogan török elnök elismerte a területet Ukrajna részeként. „A Krím államunk része, és Törökország, hála istennek, támogatja ezt az álláspontot, és megérti. A Krím ukrán félsziget... nem ismerjük el oroszként.”

„Ez az én álláspontom, ez az ő álláspontja, nem vitatkozhatunk a területi kérdésekről” –fogalmazott az ukrán elnök, hozzátéve, hogy a tárgyalásokon mindig hangsúlyozni fogja megingathatatlan álláspontját. „Soha nem fogjuk elismerni Ukrajna összes, Oroszország által megszállt területét orosz területként, ez ukrán terület” – szögezte le.

A Krím félsziget kulcsfontosságú mind Ukrajna, mind Oroszország számára, és központi szerepet játszik a háború lezárását célzó tárgyalásokban. A félszigetet Oroszország 2014-ben jogellenesen annektálta, és Moszkva azt szeretné, ha Ukrajna hivatalosan is lemondana a területről egy esetleges békemegállapodás részeként. Zelenszkij azonban többször is visszautasította ezt, hangsúlyozva, hogy a terület formális átadása mindig is vörös vonal volt, és ellentétes Kijev alkotmányával.

A 2022-eshez hasonló béketervet dolgozhatnak ki most is Az orosz delegáció vezetője korábban a 2022-es tárgyalásokkal kapcsolatban elmondta: a feltétlen követeléseik között szerepelt az orosz szuverenitás elismerése a Krím felett, valamint a „donbaszi köztársaságok” függetlenségének elismerése, és céljuk a terület orosz nyelvű lakosságának védelme volt. Az oroszok szerint Moszkva 2022-ben először kapott Kijevtől írásban rögzített elveket egy lehetséges jövőbeli megállapodásról. Ezekben többek között az szerepelt, hogy Ukrajna a nemzetközi garanciák keretében nem fogja katonai úton visszaszerezni a Krímet és Szevasztopolt, de nem mond le a diplomáciai megoldás lehetőségéről. Ugyanez vonatkozott a Donyecki és Luhanszki területek egyes részeire is. Az orosz médiában arról írnak, hogy valószínűleg a 2022-eshez hasonló béketervet dolgozhatnak ki most is, ezt terjesztik majd az ukránok elé. Az akkor 18 oldalas szerződéstervezet most akár ki is egészülhet, ugyanis azóta az ukránok még több területet vesztettek.

Közben a Sky News arról is írt, hogy a sajtótájékoztatótól függetlenül a török elnöki hivatal közölte: Recep Tayyip Erdogan jelezte Volodimir Zelenszkijnek, hogy Törökország kész helyszínt biztosítani az ukrán elnök és Vlagyimir Putyin közötti tárgyalásoknak, amint arra mindkét fél készen áll.

Hol tart a békefolyamat?

A sajtótájékoztató zárásaként az egyik nemzetközi tudósító, Alex Rossi megkérdezte az ukrán elnöktől, hogy hol tart a békefolyamat Vlagyimir Putyin távolmaradása után. „Mindannyian azt akarjuk, hogy a békefolyamat elinduljon. Vitatkozhatunk dolgokról, de amikor a delegációk dolgoznak, az a helyes irányba halad, ez a diplomácia útja.”

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy „Európa, Amerika, mindannyian együtt vagyunk ebben a diplomáciában”. Kiemelte, hogy jó irányba haladnak, hozzátéve: „Biztos vagyok benne, hogy nincsenek olyan érvek, amelyek miatt ne tudnánk egy bizonyos időn belül megegyezni, legalábbis ami a tűzszünetet illeti.“

Ezt követően az ukrán elnök megerősítette, hogy már elküldték az ukrán delegációt Isztambulba, és török küldöttség is jelen lesz. „Az amerikai delegáció is Isztambulban van, a találkozóra ma este sor kerülhet, vagy talán holnap fog létrejönni” – mondta.

Ugyanakkor ismét Oroszországot okolta a késlekedésért. „Mindent megtettünk, amit tudtunk, mindenki a másik oldalra vár, az orosz félre” – tette hozzá. „Nagyon fontos észben tartani e találkozó lényegét, e találkozó napirendjét.”

Az orosz–ukrán háború eseményeit az Index is folyamatosan követi, csütörtöki élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.

(Borítókép: Tayyip Erdogan és Volodimir Zelenszkij 2025. május 15-én Törökországban. Fotó: Mustafa Kamaci / Török Elnöki Sajtóiroda / Reuters)